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عشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية... فيديو وصور
عشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية... فيديو وصور
أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاط، والاختناق الناجم عن إطلاق استنشاق الغاز خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في بلدتين شمالي الضفة الغربية المحتلة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T18:08+0000
2022-03-25T19:05+0000
أخبار الضفة الغربية
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وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الإسرائيلية قمعت المسيرة الأسبوعية في بلدة بيتا جنوبي محافظة نابلس.وأوضح أن 8 مواطنين فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفي أصيب بقدمه، فيما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.ومنذ عدة شهور، ينظم الأهالي في بيتا احتجاجات متواصلة، تنديدا بسيطرة إسرائيل على أراضيهم الواقعة في جبل صبيح بالبلدة ذاتها.وفي بيت دجن شرقي نابلس، اندلعت مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والذي اعتدت قواته على المواطنين والمتضامنين مع الأهالي، وأصيب 11 مواطناً بالرصاص المغلف، كما أصيب 20 بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، واعتدى الجنود الإسرائيليون على مواطن بالضرب.وقال نصر أبو جيش منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن بيت دجن لوكالة "سبوتنيك":" الجيش الإسرائيلي تعامل بعنف مع المشاركين في المسيرة، ومنع الأهالي من الوصول الى أراضيهم، مقاومتنا الشعبية مستمرة لن نتوقف في حراكنا وسنواصل نهج المقاومة حتى استعادة أراضينا المصادرة ".ويطالب الأهالي في بيت دجن إعادة ما يقرب من 25 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) صادرها الجيش الإسرائيلي لصالح الاستيطان، ومنذ سنتين يخرجون في مسيرة أسبوعية في محاولة لاستعادة أراضيهم أو السماح لهم بالوصول اليها.
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أخبار الضفة الغربية, фото

عشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية... فيديو وصور

18:08 GMT 25.03.2022 (تم التحديث: 19:05 GMT 25.03.2022)
أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاط، والاختناق الناجم عن إطلاق استنشاق الغاز خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في بلدتين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الإسرائيلية قمعت المسيرة الأسبوعية في بلدة بيتا جنوبي محافظة نابلس.
وأوضح أن 8 مواطنين فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفي أصيب بقدمه، فيما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا.
ومنذ عدة شهور، ينظم الأهالي في بيتا احتجاجات متواصلة، تنديدا بسيطرة إسرائيل على أراضيهم الواقعة في جبل صبيح بالبلدة ذاتها.
© Sputnik . Ajwad Jaradatمواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Ajwad Jaradat
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jaradatمواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Ajwad Jaradat
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jaradatمواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Ajwad Jaradat
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jaradatمواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Ajwad Jaradat
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jaradatمواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Ajwad Jaradat
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jaradatمواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Ajwad Jaradat
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jaradatمواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Ajwad Jaradat
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jaradatمواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Ajwad Jaradat
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
وفي بيت دجن شرقي نابلس، اندلعت مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والذي اعتدت قواته على المواطنين والمتضامنين مع الأهالي، وأصيب 11 مواطناً بالرصاص المغلف، كما أصيب 20 بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، واعتدى الجنود الإسرائيليون على مواطن بالضرب.
وقال نصر أبو جيش منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن بيت دجن لوكالة "سبوتنيك":" الجيش الإسرائيلي تعامل بعنف مع المشاركين في المسيرة، ومنع الأهالي من الوصول الى أراضيهم، مقاومتنا الشعبية مستمرة لن نتوقف في حراكنا وسنواصل نهج المقاومة حتى استعادة أراضينا المصادرة ".
ويطالب الأهالي في بيت دجن إعادة ما يقرب من 25 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) صادرها الجيش الإسرائيلي لصالح الاستيطان، ومنذ سنتين يخرجون في مسيرة أسبوعية في محاولة لاستعادة أراضيهم أو السماح لهم بالوصول اليها.
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