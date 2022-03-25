https://arabic.sputniknews.com/20220325/قديروف-ينشر-لقطات-لأسير-حرب-أوكراني-يدعو-شعبه-إلى-الاستسلام-1060460607.html

قديروف ينشر لقطات لأسير حرب أوكراني يدعو شعبه إلى الاستسلام

قديروف ينشر لقطات لأسير حرب أوكراني يدعو شعبه إلى الاستسلام

نشر رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، مقطع فيديو عبر قناته على "تليغرام"، يظهر خلاله أسير حرب أوكراني، يدعو رفاقه إلى الاستسلام. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T15:47+0000

2022-03-25T15:47+0000

2022-03-25T15:47+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

جمهورية الشيشان

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وقال أسير الحرب في شريط الفيديو "أيها الرفاق، عليكم أن تستسلموا، (ثم ردد شعار القوات الشيشانية)، أردنا الاستسلام، ولم يسمح لنا قادتنا بذلك".وتعليقًا على الفيديو، اندهش قديروف من سرعة "إدراك السجناء أنهم مخطئون ومستعدون لتسوية أوضاعهم".وقال: "يأتي القادة الأوكران من حين لآخر إلى الجيش، ويصدرون أوامر طويلة الأمد، ويغادرون بسرعة حتى لا يصابوا برصاصة".كما صرح قديروف إنه "قد تم تحرير قسم آخر من مدينة ماريوبول".ونشر رئيس الشيشان رمضان قديروف مقطع فيديو، في وقت سابق من اليوم الجمعة، يشير به، إلى رأيه، إلى استخدام الجيش الأوكراني لذخيرة الفوسفور الأبيض المحظورة.وقال تعليقا على الموضوع عبر "تلغرام": "وفقًا للخبراء، بالقرب من إحدى البلدات الأوكرانية، استخدمت القوات الأوكرانية ذخيرة من الفوسفور الأبيض. المحظور استخدامها في جميع أنحاء العالم".وأضاف أن "هذه القضية تدل بوضوح بناءً على أوامر من تتصرف القوات الأوكرانية".واختتم: "لن أتفاجأ إذا ألقوا باللوم على روسيا في استخدام الذخائر الحارقة، على الرغم من حقيقة أننا نقوم بالفعل بعمل ممتاز في مهامنا، ولكن بعد نشر البيانات الخاصة بالمختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا وبيان الرئيس الأمريكي جو بايدن حول احتمالية استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية، توقعنا مثل هذا الاستفزاز".

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