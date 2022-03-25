https://arabic.sputniknews.com/20220325/ميدينسكي-تقدم-في-مواقف-روسيا-وأكرانيا-حيال-القضايا-السياسية-الثانوية-في-المفاوضات-1060456411.html
ميدينسكي: تقدم في مواقف روسيا وأكرانيا حيال القضايا السياسية الثانوية في المفاوضات
ميدينسكي: تقدم في مواقف روسيا وأكرانيا حيال القضايا السياسية الثانوية في المفاوضات
أعلن رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الجانب الأوكراني، فلاديمير ميدينسكي، عن تقارب في مواقف روسيا وأوكرانيا حيال القضايا الثانوية، بيد أن التقارب حيال... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T14:09+0000
2022-03-25T14:09+0000
2022-03-25T14:09+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
مفاوضات
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال كبير المفاوضين، اليوم الجمعة: "استمرت المفاوضات طوال الأسبوع، من الاثنين حتى الجمعة، عبر الفيديو، وستستمر غدا، كما تجري المفاوضات عبر الفيديو بين مجموعات الخبراء، ومرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع بين رؤساء الوفود، وكانت آخر مرة مساء أمس. وفيما يتعلق بالقضايا الثانوية هناك تتقارب المواقف، ولكن فيما يتعلق بالقضايا السياسية الرئيسية، فإننا في الواقع نراوح مكاننا".هذا وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، عن دور رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، في المفاوضات مع أوكرانيا.وفقا للصحيفة، كانت واشنطن تستعد لفرض عقوبات على رجل الأعمال إلى جانب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن في اللحظة الأخيرة أصدر مجلس الأمن القومي الأمريكي تعليمات إلى وزارة الخزانة بالامتناع عن القيود.وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أرجأت حتى الآن فرض عقوبات على أبراموفيتش، حيث يمكن أن يصبح وسيطًا مهمًا في المفاوضات بين موسكو وكييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/بيسكوف-يكشف-عن-دور-أبراموفيتش-في-المفاوضات-مع-أوكرانيا-1060394625.html
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مفاوضات, روسيا, أخبار أوكرانيا
ميدينسكي: تقدم في مواقف روسيا وأكرانيا حيال القضايا السياسية الثانوية في المفاوضات
أعلن رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الجانب الأوكراني، فلاديمير ميدينسكي، عن تقارب في مواقف روسيا وأوكرانيا حيال القضايا الثانوية، بيد أن التقارب حيال القضايا الرئيسية عالق.
موسكو- سبوتنيك. وقال كبير المفاوضين، اليوم الجمعة: "استمرت المفاوضات طوال الأسبوع، من الاثنين حتى الجمعة، عبر الفيديو، وستستمر غدا، كما تجري المفاوضات عبر الفيديو بين مجموعات الخبراء، ومرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع بين رؤساء الوفود، وكانت آخر مرة مساء أمس. وفيما يتعلق بالقضايا الثانوية هناك تتقارب المواقف، ولكن فيما يتعلق بالقضايا السياسية الرئيسية، فإننا في الواقع نراوح مكاننا".
هذا وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، عن دور رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، في المفاوضات مع أوكرانيا.
وقال بيسكوف خلال مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية "لقد شارك أبراموفيتش حقًا في المرحلة الأولى، مضيفا أن المفاوضات جارية الآن بين فريقي التفاوض: الروسي والأوكراني.
وفقا للصحيفة، كانت واشنطن تستعد لفرض عقوبات على رجل الأعمال إلى جانب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن في اللحظة الأخيرة أصدر مجلس الأمن القومي الأمريكي تعليمات إلى وزارة الخزانة بالامتناع عن القيود.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أرجأت حتى الآن فرض عقوبات على أبراموفيتش، حيث يمكن أن يصبح وسيطًا مهمًا في المفاوضات بين موسكو وكييف.