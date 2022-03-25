https://arabic.sputniknews.com/20220325/هجوم-حاد-إيران-تعتبر-لقاء-السيسي-وابن-زايد-مع-رئيس-وزراء-إسرائيل-خيانة-لفلسطين-1060459081.html

هجوم حاد... إيران تعتبر لقاء السيسي وابن زايد مع رئيس وزراء إسرائيل "خيانة لفلسطين"

هجوم حاد... إيران تعتبر لقاء السيسي وابن زايد مع رئيس وزراء إسرائيل "خيانة لفلسطين"

علق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، على اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، ورئيس... 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T15:09+0000

2022-03-25T15:09+0000

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وقال عبد اللهيان في مقابلة مع شبكة "الميادين" إن "أي لقاء مع أي مسؤول إسرائيلي خيانة للقدس وفلسطين". وبشأن الموقف الإسرائيلي من المفاوضات النووية، قال عبد اللهيان إن "إسرائيل في موقف ضعيف جدا الآن، وتعاني من مشكلات كثيرة".وأشار إلى أن عملية "سيف القدس" شكلت تحولا كبيرا أثبت ضعف وهشاشة المجتمع الإسرائيلي.وأشارت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن السيسي "التقى بمدينة شرم الشيخ بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالى بينت".وأضافت أن "اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية".

https://arabic.sputniknews.com/20220325/بعد-أيام-من-لقاء-شرم-الشيخ-لماذا-ذهب-السيسي-وابن-زايد-والكاظمي-إلى-ملك-الأردن-1060456578.html

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