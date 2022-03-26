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أمريكا تجري تدريبات للقوات الجوية الموريتانية
أمريكا تجري تدريبات للقوات الجوية الموريتانية
أجرت مجموعة من الخبراء الأمريكيين تدريبات لأفراد من القوات الجوية الموريتانية داخل قاعدة نواكشوط الجوية. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T10:17+0000
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موريتانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب موقع بوابة أفريقيا الإخبارية، أكدت السفارة الأمريكية في نواكشوط أن مجموعة من أفراد القوات الجوية الموريتانية أنهوا تدريبا على صيانة المحركات، تحت إشراف مدربين من القوات الجوية الأمريكية.ولفتت السفارة إلى أن التدريب الذي استمر 3 أسابيع، استهدف 16 فردا، استلموا شهادات اختتام التكوين، في حفل أقيم مؤخرا بقاعدة نواكشوط الجوية.وهنأت السفارة المتدربين، مؤكدة أن الفريق الاستشاري لدعم التنقل التابع للقوات الجوية الأمريكية، مكرس للتدريب وبناء القدرات مع الشركاء الأفارقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/موريتانيا-تدين-الهجمات-على-مرافق-مدنية-واقتصادية-سعودية-1060150881.html
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موريتانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تجري تدريبات للقوات الجوية الموريتانية

10:17 GMT 26.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONالجيش الموريتاني
الجيش الموريتاني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
أجرت مجموعة من الخبراء الأمريكيين تدريبات لأفراد من القوات الجوية الموريتانية داخل قاعدة نواكشوط الجوية.
وحسب موقع بوابة أفريقيا الإخبارية، أكدت السفارة الأمريكية في نواكشوط أن مجموعة من أفراد القوات الجوية الموريتانية أنهوا تدريبا على صيانة المحركات، تحت إشراف مدربين من القوات الجوية الأمريكية.
نواكشوط، موريتانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
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ولفتت السفارة إلى أن التدريب الذي استمر 3 أسابيع، استهدف 16 فردا، استلموا شهادات اختتام التكوين، في حفل أقيم مؤخرا بقاعدة نواكشوط الجوية.
وهنأت السفارة المتدربين، مؤكدة أن الفريق الاستشاري لدعم التنقل التابع للقوات الجوية الأمريكية، مكرس للتدريب وبناء القدرات مع الشركاء الأفارقة.
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