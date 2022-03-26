https://arabic.sputniknews.com/20220326/أمريكا-تجري-تدريبات-للقوات-الجوية-الموريتانية-1060480201.html
أمريكا تجري تدريبات للقوات الجوية الموريتانية
أمريكا تجري تدريبات للقوات الجوية الموريتانية
أجرت مجموعة من الخبراء الأمريكيين تدريبات لأفراد من القوات الجوية الموريتانية داخل قاعدة نواكشوط الجوية. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T10:17+0000
2022-03-26T10:17+0000
2022-03-26T10:17+0000
موريتانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحسب موقع بوابة أفريقيا الإخبارية، أكدت السفارة الأمريكية في نواكشوط أن مجموعة من أفراد القوات الجوية الموريتانية أنهوا تدريبا على صيانة المحركات، تحت إشراف مدربين من القوات الجوية الأمريكية.ولفتت السفارة إلى أن التدريب الذي استمر 3 أسابيع، استهدف 16 فردا، استلموا شهادات اختتام التكوين، في حفل أقيم مؤخرا بقاعدة نواكشوط الجوية.وهنأت السفارة المتدربين، مؤكدة أن الفريق الاستشاري لدعم التنقل التابع للقوات الجوية الأمريكية، مكرس للتدريب وبناء القدرات مع الشركاء الأفارقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/موريتانيا-تدين-الهجمات-على-مرافق-مدنية-واقتصادية-سعودية-1060150881.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
موريتانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تجري تدريبات للقوات الجوية الموريتانية
أجرت مجموعة من الخبراء الأمريكيين تدريبات لأفراد من القوات الجوية الموريتانية داخل قاعدة نواكشوط الجوية.
وحسب موقع بوابة أفريقيا الإخبارية
، أكدت السفارة الأمريكية في نواكشوط أن مجموعة من أفراد القوات الجوية الموريتانية أنهوا تدريبا على صيانة المحركات، تحت إشراف مدربين من القوات الجوية الأمريكية.
ولفتت السفارة إلى أن التدريب الذي استمر 3 أسابيع، استهدف
16 فردا، استلموا شهادات اختتام التكوين، في حفل أقيم مؤخرا بقاعدة نواكشوط الجوية.
وهنأت السفارة المتدربين، مؤكدة أن الفريق الاستشاري لدعم التنقل التابع
للقوات الجوية الأمريكية، مكرس للتدريب وبناء القدرات مع الشركاء الأفارقة.