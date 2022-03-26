https://arabic.sputniknews.com/20220326/أنصار-الله-تعلن-مقتل-وإصابة-12-مدنيا-إثر-غارات-للتحالف-العربي-على-العاصمة-اليمنية-1060486072.html
"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 12 مدنيا إثر غارات للتحالف العربي على العاصمة اليمنية
"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 12 مدنيا إثر غارات للتحالف العربي على العاصمة اليمنية
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، مقتل وإصابة 12 مدنياً إثر قصف جوي اتهمت التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة السعودية... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T11:52+0000
2022-03-26T11:52+0000
2022-03-26T11:52+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن "طيران العدوان السعودي الأمريكي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن غارات على حوش الهيئة العامة للتأمينات في حدة بمديرية السبعين [جنوبي العاصمة]، أدت إلى مقتل 8 وجرح 4 بينهم أطفال ونساء".وأضاف أن "الغارات استهدفت منزلين يسكن فيهما حراس تابعين للهيئة العامة للتأمينات مع أسرهم".وجاءت غارات طيران التحالف على صنعاء بعد تنفيذه 7 غارات مماثلة على مدينة الحديدة، استهدفت منشآت للنفط ومؤسسة الكهرباء وميناء الصَليف "شمال غربي الحديدة". حسب ما ذكرت وسائل إعلام "أنصار الله".وفجر اليوم، أعلن التحالف العربي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة"، مضيفاً أنه "ينفذ ضربات جوية لمصادر التهديد بصنعاء والحديدة".وقال إنه "مارس أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثي على المنشآت النفطية".وأكد التحالف أن "هدفه حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".وذكر أن "على الحوثي تحمل نتائج السلوك العدائي"، مؤكداً أن "العملية العسكرية بمراحلها الأولى".ويأتي التصعيد الميداني غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المُسيرة المفخخة.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/التحالف-العربي-بدء-عملية-لتحييد-استهداف-المنشآت-النفطية--1060470668.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن
"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 12 مدنيا إثر غارات للتحالف العربي على العاصمة اليمنية
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، مقتل وإصابة 12 مدنياً إثر قصف جوي اتهمت التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بقيادة السعودية بشنه على العاصمة اليمنية صنعاء.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن "طيران العدوان السعودي الأمريكي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن غارات على حوش الهيئة العامة للتأمينات في حدة بمديرية السبعين [جنوبي العاصمة]، أدت إلى مقتل 8 وجرح 4 بينهم أطفال ونساء".
وأضاف أن "الغارات استهدفت منزلين يسكن فيهما حراس تابعين للهيئة العامة للتأمينات مع أسرهم".
وجاءت غارات طيران التحالف على صنعاء بعد تنفيذه 7 غارات مماثلة على مدينة الحديدة، استهدفت منشآت للنفط ومؤسسة الكهرباء وميناء الصَليف "شمال غربي الحديدة". حسب ما ذكرت وسائل إعلام "أنصار الله".
وفجر اليوم، أعلن التحالف العربي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة"، مضيفاً أنه "ينفذ ضربات جوية لمصادر التهديد بصنعاء والحديدة".
وقال إنه "مارس أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثي على المنشآت النفطية".
وأكد التحالف أن "هدفه حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد".
وذكر أن "على الحوثي تحمل نتائج السلوك العدائي"، مؤكداً أن "العملية العسكرية بمراحلها الأولى".
ويأتي التصعيد الميداني غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف منشآت لشركة أرامكو النفطية ومصفاتين في السعودية بالصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المُسيرة المفخخة.