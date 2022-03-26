عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220326/الصين-تعلن-وفاة-جميع-ركاب-الطائرة-المحطمة-في-إقليم-يونان-جنوبي-البلاد-1060498572.html
الصين تعلن وفاة جميع ركاب الطائرة المحطمة في إقليم يونان جنوبي البلاد
الصين تعلن وفاة جميع ركاب الطائرة المحطمة في إقليم يونان جنوبي البلاد
أعلن التلفزيون العام الصينى أن جميع الأشخاص البالغ عددهم 132 شخصا على متن طائرة بوينغ 737-800، التي تحطمت يوم الاثنين جنوبي الصين لقوا مصرعهم. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T16:23+0000
2022-03-26T16:23+0000
العالم
تحطم طائرة
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1060290220_326:0:3674:1883_1920x0_80_0_0_7be311d84260fb1283888e7eb440349b.jpg
وقال التلفزيون نقلا عن نائب المدير العام لإدارة الطيران المدني هو تشنجيانغ، اليوم السبت: "جميع الركاب 123 وأفراد الطاقم التسعة من رحلة شرق الصين MU5735 لقوا حتفهم على متن الطائرة في 21 مارس".كانت الرحلة "إم.يو 5735" متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان جنوب غربي الصين إلى قوانغتشو على الساحل، يوم الاثنين، عندما هوت الطائرة من ارتفاع التحليق، بينما كانت على وشك البدء في خفض الارتفاع استعدادا للهبوط وتحطمت.وقالت السلطات إن الطيارين لم يستجيبوا للاتصالات المتكررة من مسؤولي المراقبة الجوية خلال الهبوط السريع.ومن السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة الذي يقول خبراء إنه ينتج عادة عن عدة عوامل. ولم يتم العثور على ناجين.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/فريق-البحث-الصيني-يعلن-عدم-التوصل-بعد-إلى-الصندوق-الأسود-الثاني-للطائرة-المتحطمة--1060477935.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1060290220_744:0:3255:1883_1920x0_80_0_0_3a42916d6b7d8f799f2b1c7b7aa492ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, تحطم طائرة, الصين

الصين تعلن وفاة جميع ركاب الطائرة المحطمة في إقليم يونان جنوبي البلاد

16:23 GMT 26.03.2022
© AFP 2022 / STRموقع تحطم طائرة بوينغ 737-800 التابعة لشركة طيران صينية "شرق الصين"، الصين 21 مارس 2022
موقع تحطم طائرة بوينغ 737-800 التابعة لشركة طيران صينية شرق الصين، الصين 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© AFP 2022 / STR
أعلن التلفزيون العام الصينى أن جميع الأشخاص البالغ عددهم 132 شخصا على متن طائرة بوينغ 737-800، التي تحطمت يوم الاثنين جنوبي الصين لقوا مصرعهم.
وقال التلفزيون نقلا عن نائب المدير العام لإدارة الطيران المدني هو تشنجيانغ، اليوم السبت: "جميع الركاب 123 وأفراد الطاقم التسعة من رحلة شرق الصين MU5735 لقوا حتفهم على متن الطائرة في 21 مارس".
كانت الرحلة "إم.يو 5735" متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان جنوب غربي الصين إلى قوانغتشو على الساحل، يوم الاثنين، عندما هوت الطائرة من ارتفاع التحليق، بينما كانت على وشك البدء في خفض الارتفاع استعدادا للهبوط وتحطمت.
موقع تحطم طائرة بوينغ 737-800 التابعة لشركة طيران صينية شرق الصين، الصين 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
فريق البحث الصيني يعلن عدم التوصل بعد إلى الصندوق الأسود الثاني للطائرة المتحطمة
09:53 GMT
وقالت السلطات إن الطيارين لم يستجيبوا للاتصالات المتكررة من مسؤولي المراقبة الجوية خلال الهبوط السريع.
ومن السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة الذي يقول خبراء إنه ينتج عادة عن عدة عوامل. ولم يتم العثور على ناجين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала