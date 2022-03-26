https://arabic.sputniknews.com/20220326/الصين-تعلن-وفاة-جميع-ركاب-الطائرة-المحطمة-في-إقليم-يونان-جنوبي-البلاد-1060498572.html
الصين تعلن وفاة جميع ركاب الطائرة المحطمة في إقليم يونان جنوبي البلاد
الصين تعلن وفاة جميع ركاب الطائرة المحطمة في إقليم يونان جنوبي البلاد
أعلن التلفزيون العام الصينى أن جميع الأشخاص البالغ عددهم 132 شخصا على متن طائرة بوينغ 737-800، التي تحطمت يوم الاثنين جنوبي الصين لقوا مصرعهم. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T16:23+0000
2022-03-26T16:23+0000
2022-03-26T16:23+0000
العالم
تحطم طائرة
الصين
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وقال التلفزيون نقلا عن نائب المدير العام لإدارة الطيران المدني هو تشنجيانغ، اليوم السبت: "جميع الركاب 123 وأفراد الطاقم التسعة من رحلة شرق الصين MU5735 لقوا حتفهم على متن الطائرة في 21 مارس".كانت الرحلة "إم.يو 5735" متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان جنوب غربي الصين إلى قوانغتشو على الساحل، يوم الاثنين، عندما هوت الطائرة من ارتفاع التحليق، بينما كانت على وشك البدء في خفض الارتفاع استعدادا للهبوط وتحطمت.وقالت السلطات إن الطيارين لم يستجيبوا للاتصالات المتكررة من مسؤولي المراقبة الجوية خلال الهبوط السريع.ومن السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة الذي يقول خبراء إنه ينتج عادة عن عدة عوامل. ولم يتم العثور على ناجين.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/فريق-البحث-الصيني-يعلن-عدم-التوصل-بعد-إلى-الصندوق-الأسود-الثاني-للطائرة-المتحطمة--1060477935.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, تحطم طائرة, الصين
الصين تعلن وفاة جميع ركاب الطائرة المحطمة في إقليم يونان جنوبي البلاد
أعلن التلفزيون العام الصينى أن جميع الأشخاص البالغ عددهم 132 شخصا على متن طائرة بوينغ 737-800، التي تحطمت يوم الاثنين جنوبي الصين لقوا مصرعهم.
وقال التلفزيون نقلا عن نائب المدير العام لإدارة الطيران المدني هو تشنجيانغ، اليوم السبت: "جميع الركاب 123 وأفراد الطاقم التسعة من رحلة شرق الصين MU5735 لقوا حتفهم على متن الطائرة في 21 مارس".
كانت الرحلة "إم.يو 5735" متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان جنوب غربي الصين إلى قوانغتشو على الساحل، يوم الاثنين، عندما هوت الطائرة من ارتفاع التحليق، بينما كانت على وشك البدء في خفض الارتفاع استعدادا للهبوط وتحطمت.
وقالت السلطات إن الطيارين لم يستجيبوا للاتصالات المتكررة من مسؤولي المراقبة الجوية خلال الهبوط السريع.
ومن السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة الذي يقول خبراء إنه ينتج عادة عن عدة عوامل. ولم يتم العثور على ناجين.