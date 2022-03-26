https://arabic.sputniknews.com/20220326/الصين-تعلن-وفاة-جميع-ركاب-الطائرة-المحطمة-في-إقليم-يونان-جنوبي-البلاد-1060498572.html

الصين تعلن وفاة جميع ركاب الطائرة المحطمة في إقليم يونان جنوبي البلاد

الصين تعلن وفاة جميع ركاب الطائرة المحطمة في إقليم يونان جنوبي البلاد

أعلن التلفزيون العام الصينى أن جميع الأشخاص البالغ عددهم 132 شخصا على متن طائرة بوينغ 737-800، التي تحطمت يوم الاثنين جنوبي الصين لقوا مصرعهم. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T16:23+0000

2022-03-26T16:23+0000

2022-03-26T16:23+0000

العالم

تحطم طائرة

الصين

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وقال التلفزيون نقلا عن نائب المدير العام لإدارة الطيران المدني هو تشنجيانغ، اليوم السبت: "جميع الركاب 123 وأفراد الطاقم التسعة من رحلة شرق الصين MU5735 لقوا حتفهم على متن الطائرة في 21 مارس".كانت الرحلة "إم.يو 5735" متجهة من مدينة كونمينغ عاصمة إقليم يونان جنوب غربي الصين إلى قوانغتشو على الساحل، يوم الاثنين، عندما هوت الطائرة من ارتفاع التحليق، بينما كانت على وشك البدء في خفض الارتفاع استعدادا للهبوط وتحطمت.وقالت السلطات إن الطيارين لم يستجيبوا للاتصالات المتكررة من مسؤولي المراقبة الجوية خلال الهبوط السريع.ومن السابق لأوانه تحديد سبب تحطم الطائرة الذي يقول خبراء إنه ينتج عادة عن عدة عوامل. ولم يتم العثور على ناجين.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/فريق-البحث-الصيني-يعلن-عدم-التوصل-بعد-إلى-الصندوق-الأسود-الثاني-للطائرة-المتحطمة--1060477935.html

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العالم, تحطم طائرة, الصين