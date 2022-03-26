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الغنوشي يدعو البرلمان التونسي إلى الانعقاد الاثنين المقبل

الغنوشي يدعو البرلمان التونسي إلى الانعقاد الاثنين المقبل

دعا رئيس البرلمان التونسي المجمّد أعماله، راشد الغنوشي، اليوم السبت، المجلس إلى الانعقاد صباح يوم الاثنين المقبل. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T14:12+0000

2022-03-26T14:12+0000

2022-03-26T14:12+0000

أخبار تونس اليوم

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ونقلت وسائل إعلام تونسية عن ماهر مذيوب، مساعد رئس البرلمان المجمد والمكلف بالإعلام والاتصال، قولة إن "راشد الغنوشي دعا لعقد مكتب المجلس صباح يوم الاثنين 28 مارس/ آذار 2022، للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.وأكد سعيد استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، وفقا لقانون انتخابي جديد، وهو ما وصفته حركة النهضة بـ "الاعتداء السافر على المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس نواب الشعب".ومنذ الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عين هو رئيستها.

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أخبار تونس اليوم