https://arabic.sputniknews.com/20220326/الغنوشي-يدعو-البرلمان-التونسي-إلى-الانعقاد-الاثنين-المقبل-1060492659.html
الغنوشي يدعو البرلمان التونسي إلى الانعقاد الاثنين المقبل
الغنوشي يدعو البرلمان التونسي إلى الانعقاد الاثنين المقبل
دعا رئيس البرلمان التونسي المجمّد أعماله، راشد الغنوشي، اليوم السبت، المجلس إلى الانعقاد صباح يوم الاثنين المقبل. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T14:12+0000
2022-03-26T14:12+0000
2022-03-26T14:12+0000
أخبار تونس اليوم
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ونقلت وسائل إعلام تونسية عن ماهر مذيوب، مساعد رئس البرلمان المجمد والمكلف بالإعلام والاتصال، قولة إن "راشد الغنوشي دعا لعقد مكتب المجلس صباح يوم الاثنين 28 مارس/ آذار 2022، للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.وأكد سعيد استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، وفقا لقانون انتخابي جديد، وهو ما وصفته حركة النهضة بـ "الاعتداء السافر على المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس نواب الشعب".ومنذ الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عين هو رئيستها.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/وزير-خارجية-تونس-يرد-على-تقارير-تفيد-برغبة-الرئيس-في-الاستيلاء-على-السلطات-1060477026.html
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الغنوشي يدعو البرلمان التونسي إلى الانعقاد الاثنين المقبل
دعا رئيس البرلمان التونسي المجمّد أعماله، راشد الغنوشي، اليوم السبت، المجلس إلى الانعقاد صباح يوم الاثنين المقبل.
ونقلت وسائل إعلام تونسية
عن ماهر مذيوب، مساعد رئس البرلمان المجمد والمكلف بالإعلام والاتصال، قولة إن "راشد الغنوشي دعا لعقد مكتب المجلس صباح يوم الاثنين 28 مارس/ آذار 2022، للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تنظيم استفتاء وطني
في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأكد سعيد استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، وفقا لقانون انتخابي جديد، وهو ما وصفته حركة النهضة بـ "الاعتداء السافر على المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس نواب الشعب".
ومنذ الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عين هو رئيستها.