https://arabic.sputniknews.com/20220326/بايدن-قواتنا-موجودة-في-أوروبا-ليس-لشن-حرب-ضد-روسيا-وإنما-لتعزيز-دفاعات-الناتو-1060500959.html
بايدن: قواتنا موجودة في أوروبا ليس لشن حرب ضد روسيا وإنما لتعزيز دفاعات الناتو
بايدن: قواتنا موجودة في أوروبا ليس لشن حرب ضد روسيا وإنما لتعزيز دفاعات الناتو
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المزاعم حول خطط الناتو لزعزعة استقرار روسيا ليست صحيحة، فهو "تحالف دفاعي بحت". 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T18:11+0000
2022-03-26T18:11+0000
2022-03-26T18:15+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
جو بايدن
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال بايدن في مؤتمر صحفي في بولندا، في ختام جولته الأوروبية "يحرص الكرملين على تصوير توسع الناتو على أنه مشروع إمبريالي يهدف إلى زعزعة استقرار روسيا. لا شيء من هذا صحيح. الناتو هو تحالف دفاعي بحت".وأضاف بايدن "بسبب أفعال (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هناك أكثر من 100 ألف عسكري من الولايات المتحدة والحلفاء على الحدود الشرقية للناتو لتعزيز الأمن"، مضيفا "قواتنا ليست موجودة في أوروبا لشن حرب ضد روسيا وإنما لتعزيز دفاعات الناتو".وأشار بايدن إلى أن "العقوبات تحطم قوة روسيا العسكرية والملوم الوحيد هو الرئيس بوتين الذي ظن أن الأوكرانيين سيستقبلونه بالترحاب ولكنهم استقبلوه بالسلاح"، منوها "الشعب الروسي ليس عدوا لنا، نحن متأكدون أنه لا يقبل قصف المدارس والمشافي وقتل المدنيين".كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الروس ليسوا أعداء الولايات المتحدة، "لقد تحدثت دائمًا بشكل مباشر وصريح إليكم، شعب روسيا. دعني أقول هذا، إذا كان بإمكانك الاستماع: أنتم، شعب روسيا، لستم أعداءنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220326/البيت-الأبيض-بايدن-ودودا-يتعهدان-بتقديم-المساعدة-للاجئين-1060495532.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, أخبار أوكرانيا, روسيا
بايدن: قواتنا موجودة في أوروبا ليس لشن حرب ضد روسيا وإنما لتعزيز دفاعات الناتو
18:11 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 18:15 GMT 26.03.2022)
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المزاعم حول خطط الناتو لزعزعة استقرار روسيا ليست صحيحة، فهو "تحالف دفاعي بحت".
وقال بايدن في مؤتمر صحفي في بولندا، في ختام جولته الأوروبية "يحرص الكرملين على تصوير توسع الناتو على أنه مشروع إمبريالي يهدف إلى زعزعة استقرار روسيا. لا شيء من هذا صحيح. الناتو هو تحالف دفاعي بحت".
وأضاف أن القوات الأمريكية الموجودة في أوروبا ليست للصراع مع روسيا، ولكن لحماية الناتو "كما أوضحت، إن قواتنا في أوروبا لن تتورط في صراع مع القوات الروسية. القوات الأمريكية موجودة هنا لحماية حلفاء الناتو"، مشيرا إلى أنه "لا تفكروا في هذا الأمر. ليس شبرا واحدا من أراضي الناتو. لدينا التزام مقدس، بموجب المادة 5 (من ميثاق الناتو)، لحماية كل شبر من أراضي الناتو إلى أقصى إمكاناتنا الجماعية".
وأضاف بايدن "بسبب أفعال (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هناك أكثر من 100 ألف عسكري من الولايات المتحدة والحلفاء على الحدود الشرقية للناتو لتعزيز الأمن"، مضيفا "قواتنا ليست موجودة في أوروبا لشن حرب ضد روسيا وإنما لتعزيز دفاعات الناتو".
وتابع "أرسلنا مساعدات بقيمة 650 مليون دولار إلى أوكرانيا قبل الغزو الروسي بينها مساعدات عسكرية"، مضيفا "المساعدات التي قدمناها لأوكرانيا كان لها أثر ساحق على القوات الروسية".
وأشار بايدن إلى أن "العقوبات تحطم قوة روسيا العسكرية والملوم الوحيد هو الرئيس بوتين الذي ظن أن الأوكرانيين سيستقبلونه بالترحاب ولكنهم استقبلوه بالسلاح"، منوها "الشعب الروسي ليس عدوا لنا، نحن متأكدون أنه لا يقبل قصف المدارس والمشافي وقتل المدنيين".
كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الروس ليسوا أعداء الولايات المتحدة، "لقد تحدثت دائمًا بشكل مباشر وصريح إليكم، شعب روسيا. دعني أقول هذا، إذا كان بإمكانك الاستماع: أنتم، شعب روسيا، لستم أعداءنا".