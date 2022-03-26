https://arabic.sputniknews.com/20220326/فيا-وفورمولا-1-تصدران--بيانا-بشأن-استمرار-سباق-الجائزة-الكبرى-في-المملكة-العربية-السعودية-1060484262.html
"فيا" و"فورمولا 1" تصدران بيانا بشأن استمرار سباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية
"فيا" و"فورمولا 1" تصدران بيانا بشأن استمرار سباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية
أصدرت إدارة الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بيانًا مشتركًا أكدت فيه إقامة جميع الأحداث المخطط لها مسبقًا في إطار سباق الجائزة الكبرى في المملكة... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T11:18+0000
2022-03-26T11:18+0000
2022-03-26T11:18+0000
فورمولا-1
السعودية
رياضة
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اندلع حريق في مصفاة نفط في جدة خلال الدورة التدريبية الأولى لسباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية. وأعلن الحوثيون اليمنيون مسؤوليتهم عن الهجوم. بعد تدريب يوم الجمعة، ناقش المتسابقون لعدة ساعات مسألة مقاطعة محتملة للمنافسة في الوضع الحالي. نتيجة لذلك، تم إقناع السائقين بمواصلة الأداء.وأكدت الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات أنه بعد المناقشات مع جميع الفرق والسائقين، سيستمر سباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية كما هو مقرر.وجاء في البيان المشترك أنه "في ضوء حادث الجمعة في جدة، جرت مناقشات مكثفة بين جميع الأطراف المعنية والسلطات الحكومية السعودية والأجهزة الأمنية، الذين قدموا تأكيدات كاملة ومفصلة على أن الحدث سيكون آمنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فورمولا-1, السعودية, رياضة
"فيا" و"فورمولا 1" تصدران بيانا بشأن استمرار سباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية
أصدرت إدارة الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات (FIA) بيانًا مشتركًا أكدت فيه إقامة جميع الأحداث المخطط لها مسبقًا في إطار سباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية، على الرغم من الانفجار والحريق في منشأة أرامكو النفطية بالقرب من الحلبة، بحسب موقع الاتحاد الدولي للسيارات.
اندلع حريق في مصفاة نفط في جدة خلال الدورة التدريبية الأولى لسباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية. وأعلن الحوثيون اليمنيون مسؤوليتهم عن الهجوم. بعد تدريب يوم الجمعة، ناقش المتسابقون لعدة ساعات مسألة مقاطعة محتملة للمنافسة في الوضع الحالي. نتيجة لذلك، تم إقناع السائقين بمواصلة الأداء.
وأكدت الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات أنه بعد المناقشات مع جميع الفرق والسائقين، سيستمر سباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية كما هو مقرر.
وجاء في البيان المشترك أنه "في ضوء حادث الجمعة في جدة، جرت مناقشات مكثفة بين جميع الأطراف المعنية والسلطات الحكومية السعودية والأجهزة الأمنية، الذين قدموا تأكيدات كاملة ومفصلة على أن الحدث سيكون آمنا".