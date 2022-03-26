https://arabic.sputniknews.com/20220326/لابورتا-تشافي-يمكنه-الاستمرار-مدربا-لبرشلونة-للفترة-التي-يريدها-1060496074.html
لابورتا: تشافي يمكنه الاستمرار مدربا لبرشلونة للفترة التي يريدها
لابورتا: تشافي يمكنه الاستمرار مدربا لبرشلونة للفترة التي يريدها
أكد رئيس برشلونة خوان لابورتا، أن المدرب تشافي هيرنانديز يمكنه الاستمرار مدربا للفريق للفترة التي يريدها عقب بدايته الرائعة مع الفريق، مضيفا أنه لم يناقش بعد... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T15:25+0000
2022-03-26T15:25+0000
2022-03-26T15:25+0000
رياضة
نادي برشلونة
تشافي هيرنانديز
مدرب
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وقال لابورتا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "لدينا مدرب يملك تقديرا كبيرا لبرشلونة ويعرف النادي جيدا.. هذه قضايا لم نتطرق إليها لكن ندرك أنه يجب الحديث عنها."وأضاف "كما أرى، تشافي هيرنانديز يمكنه البقاء هنا كما يشاء وللفترة التي يريدها، ما يحدث هو: بما أنه يعرف المؤسسة جيدا ويعشق برشلونة فهو يدرك تماما ما يمكن أن يفعله للنادي"، موضحا "لقد فعل ذلك بالفعل كلاعب.. ميزة اللاعبين الكبار الذين يصبحون مدربين رائعين أنهم على الفور يدركون الظروف التي يمرون بها".ولعب تشافي في برشلونة 17 عاما قبل الانتقال إلى "السد" القطري في 2015، حيث أنهى مسيرته في الملاعب بعدها بأربع سنوات، وتولى بعدها مسؤولية تدريب الفريق وقاده إلى سبعة ألقاب خلال عامين ونصف العام.وخسر فريق برشلونة مرة واحدة في الدوري منذ تولي تشافي المسؤولية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عقب إقالة الهولندي رونالد كومان، ولم يخسر في كافة المسابقات منذ الرابع من ديسمبر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي برشلونة, تشافي هيرنانديز, مدرب
لابورتا: تشافي يمكنه الاستمرار مدربا لبرشلونة للفترة التي يريدها
أكد رئيس برشلونة خوان لابورتا، أن المدرب تشافي هيرنانديز يمكنه الاستمرار مدربا للفريق للفترة التي يريدها عقب بدايته الرائعة مع الفريق، مضيفا أنه لم يناقش بعد تمديد عقد الأخير.
وقال لابورتا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "لدينا مدرب يملك تقديرا كبيرا لبرشلونة ويعرف النادي جيدا.. هذه قضايا لم نتطرق إليها لكن ندرك أنه يجب الحديث عنها."
وأضاف "كما أرى، تشافي هيرنانديز يمكنه البقاء هنا كما يشاء وللفترة التي يريدها، ما يحدث هو: بما أنه يعرف المؤسسة جيدا ويعشق برشلونة فهو يدرك تماما ما يمكن أن يفعله للنادي"، موضحا "لقد فعل ذلك بالفعل كلاعب.. ميزة اللاعبين الكبار الذين يصبحون مدربين رائعين أنهم على الفور يدركون الظروف التي يمرون بها".
وتابع لابورتا: "لست قلقا (بشأن تجديد العقد) لأنني أدرك دائما، قدر الإمكان، مدى احترافيته فيما يتعلق بشأن عقده ورجاحة عقله".
ولعب تشافي في برشلونة 17 عاما قبل الانتقال إلى "السد" القطري في 2015، حيث أنهى مسيرته في الملاعب بعدها بأربع سنوات، وتولى بعدها مسؤولية تدريب الفريق وقاده إلى سبعة ألقاب خلال عامين ونصف العام.
وخسر فريق برشلونة مرة واحدة في الدوري منذ تولي تشافي المسؤولية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عقب إقالة الهولندي رونالد كومان، ولم يخسر في كافة المسابقات منذ الرابع من ديسمبر.