https://arabic.sputniknews.com/20220326/مجلس-النواب-العراقي-يحدد-موعدا-جديدا-لانتخاب-رئيس-الجمهورية-1060489282.html
مجلس النواب العراقي يحدد موعدا جديدا لانتخاب رئيس الجمهورية
مجلس النواب العراقي يحدد موعدا جديدا لانتخاب رئيس الجمهورية
حدد مجلس النواب العراقي، الأربعاء المقبل، موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T12:59+0000
2022-03-26T12:59+0000
2022-03-26T12:59+0000
أخبار العراق اليوم
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وذكر مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية- واع، اليوم السبت، أن "البرلمان حدد يوم الاربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن "المجلس رفع جلسته إلى يوم الاثنين بعد أن أنهى القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية".وكان اليوم 26 مارس/آذار، هو موعد عقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد من بين 40 مرشحا، بعد فشل البرلمان في المهمة الشهر الماضي، ولو تكرر هذا الفشل فسوف يضع العملية السياسية برمتها في مهب الريح.وأخفق مجلس النواب (البرلمان) العراقي، في 7 فبراير/شباط الماضي، في انتخاب الرئيس، بعد مقاطعة معظم الكتل السياسية للجلسة، على وقع خلافات حول المرشحين وتشكيل الحكومة المقبلة.وأكد الإطار التنسيقي في العراق، في وقت سابق، أن "جلسة اليوم السبت لن تتحقق لعدم اكتمال النصاب"، مشددا على "أهمية استمرار الحوارات البناءة مع بقية القوى الأخرى لاستكمال الاستحقاقات المقبلة".ودعا الإطار التنسيقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية- واع، "كل الشركاء في العملية السياسية إلى التحلي بروح الوطنية الصادقة والانتباه إلى مصلحة الوطن وإبعاده عن كل ما يعكر صفو أمنه واستقراره".
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الإطار-التنسيقي-جلسة-السبت-المقبل-لانتخاب-الرئيس-العراق-لن-تتحقق-لعدم-اكتمال-النصاب-1060384363.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
مجلس النواب العراقي يحدد موعدا جديدا لانتخاب رئيس الجمهورية
حدد مجلس النواب العراقي، الأربعاء المقبل، موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية.
وذكر مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية- واع
، اليوم السبت، أن "البرلمان حدد يوم الاربعاء المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن "المجلس رفع جلسته إلى يوم الاثنين بعد أن أنهى القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية".
وكان اليوم 26 مارس/آذار، هو موعد عقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد
من بين 40 مرشحا، بعد فشل البرلمان في المهمة الشهر الماضي، ولو تكرر هذا الفشل فسوف يضع العملية السياسية برمتها في مهب الريح.
وأخفق مجلس النواب (البرلمان) العراقي، في 7 فبراير
/شباط الماضي، في انتخاب الرئيس، بعد مقاطعة معظم الكتل السياسية للجلسة، على وقع خلافات حول المرشحين وتشكيل الحكومة المقبلة.
وأكد الإطار التنسيقي في العراق، في وقت سابق، أن "جلسة اليوم السبت لن تتحقق لعدم اكتمال النصاب
"، مشددا على "أهمية استمرار الحوارات البناءة مع بقية القوى الأخرى لاستكمال الاستحقاقات المقبلة".
ودعا الإطار التنسيقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية- واع،
"كل الشركاء في العملية السياسية إلى التحلي بروح الوطنية الصادقة والانتباه إلى مصلحة الوطن وإبعاده عن كل ما يعكر صفو أمنه واستقراره".