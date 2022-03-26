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https://arabic.sputniknews.com/20220326/مسؤول-موسم-السياحة-الحالي-في-تركيا-لا-يبعث-على-التفاؤل-1060484553.html
مسؤول: موسم السياحة الحالي في تركيا لا يبعث على التفاؤل
مسؤول: موسم السياحة الحالي في تركيا لا يبعث على التفاؤل
توقّع عضو اتحاد وكالات السفر التركية، عزيز جيغا، أن ينخفض عدد السائحين القادمين إلى تركيا العام الحالي بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، معرباً عن عدم تفاؤله... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T11:22+0000
2022-03-26T11:22+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال جيغا، لوكالة سبوتنيك: "أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لن يضع قيوداً أمام السائحين الروس الراغبين في قضاء العطلة الصيفية في تركيا، كما أن أنقرة لم تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية وهذا رفع من سقف التوقعات حول زيارة السياح الروس إلى تركيا".واستطرد، قائلا: "إلا أننا لسنا متفائلين بقدوم عدد كبير من الروس إلى تركيا في الموسم السياحي لهذا العام، ونتوقع أن ينخفض عدد السائحين الروس بنسبة أقل من 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بسبب عدم استقرار الوضع والغموض السائد والمشاكل الاقتصادية الناجمة عن عقوبات الغرب على روسيا".كما توقع جيغا انخفاض عائدات السياحة لتركيا هذا العام، قائلا: "نتوقع أن تكون عائدات السياحة لهذا العام أقل بكثير من التوقعات، ولا ننتظر أن يسد السياح الأوروبيون الفجوة، وهناك قلق من أن تمنع الدول الأوروبية مواطنيها من قضاء العطلة في تركيا ومعاقبتها بسبب عدم مشاركتها في العقوبات ضد روسيا".وتابع، موضحا: "هناك انخفاض ملحوظ في مبيعات الرحلات السياحية من بريطانيا ودول أوروبا وفي مقدمتها ألمانيا".وتسود سوق السياحة حالة من الركود منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والمتواصلة منذ أكثر من شهر. كما أوقف بعض منظمي الرحلات السياحية المبيعات في أوروبا حتى أيار/مايو المقبل، بسبب غموض الوضع، وقد تعود الأمور إلى طبيعتها بعد أيار إلا أن هذا يعني خسارة نصف الموسم السياحي".وكان "اتحاد وكالات السفر التركية قد أعلن، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أنه يهدف خلال عام 2022 إلى جذب 45 مليون سائح وتحقيق عائدات بنحو 35 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/وكالة-السياحة-الفيدرالية-تؤكد-أن-تركيا-ومصر-وتونس-ينتظرون-السياح-الروس-1059355304.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

مسؤول: موسم السياحة الحالي في تركيا لا يبعث على التفاؤل

11:22 GMT 26.03.2022
© AFP 2022 / SEZAYI ERKENمدينة إسطنبول
مدينة إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© AFP 2022 / SEZAYI ERKEN
توقّع عضو اتحاد وكالات السفر التركية، عزيز جيغا، أن ينخفض عدد السائحين القادمين إلى تركيا العام الحالي بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، معرباً عن عدم تفاؤله إزاء الموسم السياحي الحالي بسبب الغموض السائد.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال جيغا، لوكالة سبوتنيك: "أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لن يضع قيوداً أمام السائحين الروس الراغبين في قضاء العطلة الصيفية في تركيا، كما أن أنقرة لم تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية وهذا رفع من سقف التوقعات حول زيارة السياح الروس إلى تركيا".
سياح على شواطئ الغردقة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2022
وكالة السياحة الفيدرالية تؤكد أن تركيا ومصر وتونس ينتظرون السياح الروس
2 مارس, 09:36 GMT
واستطرد، قائلا: "إلا أننا لسنا متفائلين بقدوم عدد كبير من الروس إلى تركيا في الموسم السياحي لهذا العام، ونتوقع أن ينخفض عدد السائحين الروس بنسبة أقل من 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بسبب عدم استقرار الوضع والغموض السائد والمشاكل الاقتصادية الناجمة عن عقوبات الغرب على روسيا".

كما توقع جيغا انخفاض عائدات السياحة لتركيا هذا العام، قائلا: "نتوقع أن تكون عائدات السياحة لهذا العام أقل بكثير من التوقعات، ولا ننتظر أن يسد السياح الأوروبيون الفجوة، وهناك قلق من أن تمنع الدول الأوروبية مواطنيها من قضاء العطلة في تركيا ومعاقبتها بسبب عدم مشاركتها في العقوبات ضد روسيا".

وتابع، موضحا: "هناك انخفاض ملحوظ في مبيعات الرحلات السياحية من بريطانيا ودول أوروبا وفي مقدمتها ألمانيا".

وتسود سوق السياحة حالة من الركود منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والمتواصلة منذ أكثر من شهر. كما أوقف بعض منظمي الرحلات السياحية المبيعات في أوروبا حتى أيار/مايو المقبل، بسبب غموض الوضع، وقد تعود الأمور إلى طبيعتها بعد أيار إلا أن هذا يعني خسارة نصف الموسم السياحي".

وكان "اتحاد وكالات السفر التركية قد أعلن، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أنه يهدف خلال عام 2022 إلى جذب 45 مليون سائح وتحقيق عائدات بنحو 35 مليار دولار.
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