https://arabic.sputniknews.com/20220326/ميسي-يلمح-لاعتزاله-كرة-القدم-بعد-كأس-العالم-2022-في-قطر-1060474203.html
ميسي يلمح لاعتزاله كرة القدم بعد كأس العالم 2022 في قطر
ميسي يلمح لاعتزاله كرة القدم بعد كأس العالم 2022 في قطر
أطلق اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ناقوس الخطر حول مستقبله في المنتخب الأرجنتيني بعد مباريات كأس العالم المقبلة المقررة في قطر 2022. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T08:06+0000
2022-03-26T08:06+0000
2022-03-26T08:06+0000
رياضة
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وقال ميسي في أعقاب قيادته التانغو للفوز على فنزويلا 3-0، مسجلاً الهدف الثالث: "أنا فقط أفكر فيما هو مقبل، مباراة الإكوادور".وتابع وفقا لما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "دعونا نأمل أن تسير الأمور بأفضل شكل ممكن، لكن بكل تأكيد سيتغير الكثير بعد كأس العالم، أنا ممتن لكل ما حققت، وسعيد بتتويجي مع المنتخب بكوبا أمريكا، وأشكر كل من يمنحني السعادة كلما جئت إلى الأرجنتين".تصريحات ميسي عن التفكير في الاعتزال جاءت بعد تصريح مثير لمدربه ليونيل سكالوني بأن مواجهة فنزويلا قد تكون الأخيرة للبرغوث أمام جمهور الأرجنتين.وقال سكالوني قبل المباراة: "مباراة فنزويلا تمنح ميسي فرصة اللعب أمام جماهير بلاده، بالطبع هي أخر مباراة قد نلعبها هنا - آخر مباريات الأرجنتين في التصفيات بملعبها، ويمكنه أن يودع الأرجنتين بأفضل طريقة ممكنة، ونأمل أن يكون المستقبل أفضل".وتأهل منتخب الأرجنتين إلى كأس العالم 2022 في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليضمن ليونيل ميسي التواجد في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، حيث كان ظهوره الأنجح عام 2014 بالتأهل للنهائي وخسارة اللقب بنتيجة 1-0 أمام ألمانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
ميسي يلمح لاعتزاله كرة القدم بعد كأس العالم 2022 في قطر
أطلق اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ناقوس الخطر حول مستقبله في المنتخب الأرجنتيني بعد مباريات كأس العالم المقبلة المقررة في قطر 2022.
وقال ميسي في أعقاب قيادته التانغو للفوز على فنزويلا 3-0، مسجلاً الهدف الثالث: "أنا فقط أفكر فيما هو مقبل، مباراة الإكوادور".
وأكمل: "بعد كأس العالم سيتوجب علي إعادة التفكير في أمور كثيرة".
وتابع وفقا لما نقلته صحيفة
"ماركا" الإسبانية: "دعونا نأمل أن تسير الأمور بأفضل شكل ممكن، لكن بكل تأكيد سيتغير الكثير بعد كأس العالم، أنا ممتن لكل ما حققت، وسعيد بتتويجي مع المنتخب بكوبا أمريكا، وأشكر كل من يمنحني السعادة كلما جئت إلى الأرجنتين".
تصريحات ميسي عن التفكير في الاعتزال جاءت بعد تصريح مثير لمدربه ليونيل سكالوني بأن مواجهة فنزويلا قد تكون الأخيرة للبرغوث أمام جمهور الأرجنتين.
وقال سكالوني قبل المباراة: "مباراة فنزويلا تمنح ميسي فرصة اللعب أمام جماهير بلاده، بالطبع هي أخر مباراة قد نلعبها هنا - آخر مباريات الأرجنتين في التصفيات بملعبها، ويمكنه أن يودع الأرجنتين بأفضل طريقة ممكنة، ونأمل أن يكون المستقبل أفضل".
وتأهل منتخب الأرجنتين إلى كأس العالم 2022 في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليضمن ليونيل ميسي التواجد في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، حيث كان ظهوره الأنجح عام 2014 بالتأهل للنهائي وخسارة اللقب بنتيجة 1-0 أمام ألمانيا.