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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/وزارة-الخارجية-التشيكية-تستدعي-السفير-الروسي-1060505383.html
وزارة الخارجية التشيكية تستدعي السفير الروسي
وزارة الخارجية التشيكية تستدعي السفير الروسي
قالت وزارة الخارجية التشيكية إنها استدعت السفير الروسي في براغ، ألكسندر زمييفسكي. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T23:33+0000
2022-03-26T23:34+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
التشيك
فلاديمير بوتين
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براغ - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية: "استدعى نائب وزير الخارجية مارتن سموليك، مساء اليوم، السفير الروسي للاحتجاج على الاستفزازات الروسية ضد الموظفين الدبلوماسيين في السفارة التشيكية في موسكو".وَأضافت الخارجية التشيكية، على تويتر مساء السبت: "إن مثل هذه الأعمال غير المقبولة تتعارض مع واجبات الاتحاد الروسي بموجب اتفاقية فيينا".في وقت سابق يوم السبت، قال وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، إنه لا يوجد بالفعل مجال لمزيد من تقليص البعثة الدبلوماسية الروسية في جمهورية التشيك منذ أن غادر 14 دبلوماسيا روسيا البلاد بالفعل.وقال ليبافسكي إن براغ تريد الحفاظ على علاقات دبلوماسية "أولية على الأقل" مع روسيا "لأسباب عملية عديدة" وتخطط للحفاظ على "حد أدنى من التواصل على الأقل" مع موسكو.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/الخارجية-التشيكية-تؤكد-الحفاظ-على-الحد-الأدنى-من-التمثيل-الدبلوماسي-مع-روسيا-1060481749.html
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التشيك, فلاديمير بوتين

وزارة الخارجية التشيكية تستدعي السفير الروسي

23:33 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 23:34 GMT 26.03.2022)
© Photo / Pixabay/ Zdpospالمدينة-المتحف "تيلتش" في جمهورية التشيك
المدينة-المتحف تيلتش في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© Photo / Pixabay/ Zdposp
قالت وزارة الخارجية التشيكية إنها استدعت السفير الروسي في براغ، ألكسندر زمييفسكي.
براغ - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية: "استدعى نائب وزير الخارجية مارتن سموليك، مساء اليوم، السفير الروسي للاحتجاج على الاستفزازات الروسية ضد الموظفين الدبلوماسيين في السفارة التشيكية في موسكو".
وَأضافت الخارجية التشيكية، على تويتر مساء السبت: "إن مثل هذه الأعمال غير المقبولة تتعارض مع واجبات الاتحاد الروسي بموجب اتفاقية فيينا".
جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
الخارجية التشيكية تؤكد الحفاظ على "الحد الأدنى" من التمثيل الدبلوماسي مع روسيا
10:28 GMT
في وقت سابق يوم السبت، قال وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، إنه لا يوجد بالفعل مجال لمزيد من تقليص البعثة الدبلوماسية الروسية في جمهورية التشيك منذ أن غادر 14 دبلوماسيا روسيا البلاد بالفعل.
وقال ليبافسكي إن براغ تريد الحفاظ على علاقات دبلوماسية "أولية على الأقل" مع روسيا "لأسباب عملية عديدة" وتخطط للحفاظ على "حد أدنى من التواصل على الأقل" مع موسكو.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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