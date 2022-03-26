https://arabic.sputniknews.com/20220326/وكالة-آيفون-سيكون-متاحا-للبيع-في-آبل-عبر-خدمة-اشتراك--1060483097.html
وكالة: "آيفون" سيكون متاحا للبيع في "آبل" عبر خدمة اشتراك...
وكالة: "آيفون" سيكون متاحا للبيع في "آبل" عبر خدمة اشتراك...
أفادت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكية تعمل على بيع هاتفها الذكي "آيفون" و"حاسوبها اللوحي "آيباد" كجزء من خدمة اشتراك في الأجهزة سيتم طرحها في العام المقبل... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T10:53+0000
2022-03-26T10:53+0000
2022-03-26T10:53+0000
شركة آبل
مجتمع
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ولن تكون الرسوم الشهرية مجرد سعر الجهاز مقسوما على 12 أو 24 شهرا، بل ستكون تكلفة شهرية لم يتم تحديدها بعد، وفقا وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.كما يوفر الاشتراك ميزة منح مستخدمي "آيفون" و"آيباد" خيار الترقية إلى طرازات جديدة كل عام، حيث يتم طرحها لهم بتكلفة قليلة أو دون تكلفة إضافية.وأضاف التقرير أنه مثل باقي اشتراكات "آبل" الأخرى، سيتم ربط خدمة الاشتراك في الأجهزة الجديدة بحساب "آبل" الحالي للمستخدمين.وقالت الشركة إن "آبل" تعمل على برنامج الاشتراك منذ عدة أشهر، ولكن تم وضع المشروع مؤخرا على المحك في محاولة لإطلاق خدمة" اشتر الآن وادفع لاحقا" بسرعة أكبر.وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أنه من المتوقع إطلاق خدمة الاشتراك في نهاية عام 2022، ولكن يمكن أن تتأخر حتى عام 2023، أو ينتهي الأمر بإلغائها.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/آبل-تعترف-باختراق-خصوصية-بعض-أصحاب-آيفون-نتيجة-ثغرة-أمنية-جديدة-1058325313.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة آبل, مجتمع
وكالة: "آيفون" سيكون متاحا للبيع في "آبل" عبر خدمة اشتراك...
أفادت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكية تعمل على بيع هاتفها الذكي "آيفون" و"حاسوبها اللوحي "آيباد" كجزء من خدمة اشتراك في الأجهزة سيتم طرحها في العام المقبل 2023.
ولن تكون الرسوم الشهرية مجرد سعر الجهاز مقسوما على 12 أو 24 شهرا، بل ستكون تكلفة شهرية لم يتم تحديدها بعد، وفقا وكالة "بلومبرغ"
الأمريكية.
كما يوفر الاشتراك ميزة منح مستخدمي "آيفون" و"آيباد" خيار الترقية إلى طرازات جديدة كل عام، حيث يتم طرحها لهم بتكلفة قليلة أو دون تكلفة إضافية.
وأضاف التقرير أنه مثل باقي اشتراكات "آبل" الأخرى، سيتم ربط خدمة الاشتراك في الأجهزة الجديدة بحساب "آبل" الحالي للمستخدمين.
وقالت الشركة إن "آبل" تعمل على برنامج الاشتراك منذ عدة أشهر، ولكن تم وضع المشروع مؤخرا على المحك في محاولة لإطلاق خدمة" اشتر الآن وادفع لاحقا" بسرعة أكبر.
وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أنه من المتوقع إطلاق خدمة الاشتراك في نهاية عام 2022، ولكن يمكن أن تتأخر حتى عام 2023، أو ينتهي الأمر بإلغائها.