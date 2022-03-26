عربي
وزير الطاقة القطري: لا يمكن توفير الكميات التي تقدمها روسيا إلى أوروبا بين ليلة وضحاها
https://arabic.sputniknews.com/20220326/وكالة-آيفون-سيكون-متاحا-للبيع-في-آبل-عبر-خدمة-اشتراك--1060483097.html
وكالة: "آيفون" سيكون متاحا للبيع في "آبل" عبر خدمة اشتراك...
وكالة: "آيفون" سيكون متاحا للبيع في "آبل" عبر خدمة اشتراك...
أفادت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكية تعمل على بيع هاتفها الذكي "آيفون" و"حاسوبها اللوحي "آيباد" ‏كجزء من خدمة اشتراك في الأجهزة سيتم طرحها في العام المقبل... 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T10:53+0000
2022-03-26T10:53+0000
شركة آبل
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053753321_0:207:3071:1934_1920x0_80_0_0_c00997cfa11b266e974b1e314207f9ca.jpg
ولن تكون الرسوم الشهرية مجرد سعر الجهاز مقسوما على 12 أو 24 شهرا، بل ستكون تكلفة شهرية لم يتم تحديدها بعد، وفقا وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.كما يوفر الاشتراك ميزة منح مستخدمي "آيفون" و"آيباد" خيار الترقية إلى طرازات جديدة كل عام، حيث يتم طرحها لهم بتكلفة قليلة أو دون تكلفة إضافية.وأضاف التقرير أنه مثل باقي اشتراكات "آبل" الأخرى، سيتم ربط خدمة الاشتراك في الأجهزة الجديدة بحساب "آبل" الحالي للمستخدمين.وقالت الشركة إن "آبل" تعمل على برنامج الاشتراك منذ عدة أشهر، ولكن تم وضع المشروع مؤخرا على المحك في محاولة لإطلاق خدمة" اشتر الآن وادفع لاحقا" بسرعة أكبر.وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أنه من المتوقع إطلاق خدمة الاشتراك في نهاية عام 2022، ولكن يمكن أن تتأخر حتى عام 2023، أو ينتهي الأمر بإلغائها.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/آبل-تعترف-باختراق-خصوصية-بعض-أصحاب-آيفون-نتيجة-ثغرة-أمنية-جديدة-1058325313.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1053753321_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_be5a7e576c54501c2f6400626a807326.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شركة آبل, مجتمع

وكالة: "آيفون" سيكون متاحا للبيع في "آبل" عبر خدمة اشتراك...

10:53 GMT 26.03.2022
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlinsهاتف "آيفون 13 برو"
هاتف آيفون 13 برو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
هاتف "آيفون 13 برو"
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
أفادت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكية تعمل على بيع هاتفها الذكي "آيفون" و"حاسوبها اللوحي "آيباد" ‏كجزء من خدمة اشتراك في الأجهزة سيتم طرحها في العام المقبل 2023.‏
ولن تكون الرسوم الشهرية مجرد سعر الجهاز مقسوما على 12 أو 24 شهرا، بل ستكون تكلفة شهرية لم يتم تحديدها بعد، وفقا وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
كما يوفر الاشتراك ميزة منح مستخدمي "آيفون" و"آيباد" خيار الترقية إلى طرازات جديدة كل عام، حيث يتم طرحها لهم بتكلفة قليلة أو دون تكلفة إضافية.
المساعد الصوتي في آيفون سيري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
"آبل" تعترف باختراق خصوصية بعض أصحاب "آيفون" نتيجة ثغرة أمنية جديدة
10 فبراير, 14:23 GMT
وأضاف التقرير أنه مثل باقي اشتراكات "آبل" الأخرى، سيتم ربط خدمة الاشتراك في الأجهزة الجديدة بحساب "آبل" الحالي للمستخدمين.
وقالت الشركة إن "آبل" تعمل على برنامج الاشتراك منذ عدة أشهر، ولكن تم وضع المشروع مؤخرا على المحك في محاولة لإطلاق خدمة" اشتر الآن وادفع لاحقا" بسرعة أكبر.
وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أنه من المتوقع إطلاق خدمة الاشتراك في نهاية عام 2022، ولكن يمكن أن تتأخر حتى عام 2023، أو ينتهي الأمر بإلغائها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала