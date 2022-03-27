https://arabic.sputniknews.com/20220327/أنصار-الله-تعلن-التوصل-لاتفاق-مع-الجيش-اليمني-والتحالف-العربي-لتبادل-2223-أسيرا-1060540275.html
"أنصار الله" تعلن التوصل لاتفاق مع الجيش اليمني والتحالف العربي لتبادل 2223 أسيرا
"أنصار الله" تعلن التوصل لاتفاق مع الجيش اليمني والتحالف العربي لتبادل 2223 أسيرا
أعلنت جماعة "أنصار الله"، مساء اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى عبر الأمم المتحدة، مع الجيش اليمني والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T18:07+0000
2022-03-27T18:07+0000
2022-03-27T18:07+0000
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وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في "أنصار الله" عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الصفقة التي أُبرمت في وقت سابق من الشهر تشمل 1400 من أسرى أنصار الله، مقابل 823 من التحالف بقيادة السعودية، من بينهم أيضا ثلاثة سودانيين".وأضاف المرتضى أن صفقة تبادل الأسرى ستشمل الإفراج عن ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، متابعا: "التبادل يشمل 1400 من الجيش والتحالف مقابل 823 من أنصار الله بينهم 16 سعودياً".وأردف مسؤول أنصار الله أن "الخطوة التالية هي تبادل كشوف الأسرى يوم الثلاثاء المقبل".وأعلنت جماعة أنصار الله، تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وكافة الأعمال العسكرية باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة ثلاثة أيام، واستعدادها لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي ودائم حال التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها بشكل نهائي ودائم.وتأتي تلك المبادرة بعد ساعات من قيام الجماعة بتنفيذ 16هجوما على السعودية استهدف منشآت نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة.يذكر أن جماعة "أنصار الله" رفضت منتصف مارس/ آذار الجاري مبادرة طرحها مجلس التعاون الخليجي لتنظيم حوار للقوى المتحاربة في اليمن تعقد بين 29 آذار/ مارس و7 نيسان/ أبريل في الرياض بسبب إجرائها "في دول العدوان" في إشارة للسعودية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الجيش اليمني, أخبار السعودية اليوم
"أنصار الله" تعلن التوصل لاتفاق مع الجيش اليمني والتحالف العربي لتبادل 2223 أسيرا
أعلنت جماعة "أنصار الله"، مساء اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى عبر الأمم المتحدة، مع الجيش اليمني والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في "أنصار الله" عبد القادر المرتضى، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الصفقة التي أُبرمت في وقت سابق من الشهر تشمل 1400 من أسرى أنصار الله، مقابل 823 من التحالف بقيادة السعودية، من بينهم أيضا ثلاثة سودانيين".
وأضاف المرتضى أن صفقة تبادل الأسرى ستشمل الإفراج عن ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، متابعا: "التبادل يشمل 1400 من الجيش والتحالف مقابل 823 من أنصار الله بينهم 16 سعودياً".
وأردف مسؤول أنصار الله أن "الخطوة التالية هي تبادل كشوف الأسرى يوم الثلاثاء المقبل".
وأعلنت جماعة أنصار الله، تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير
وكافة الأعمال العسكرية باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة ثلاثة أيام، واستعدادها لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي ودائم حال التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها بشكل نهائي ودائم.
وتأتي تلك المبادرة بعد ساعات من قيام الجماعة بتنفيذ 16هجوما على السعودية استهدف منشآت نفطية لشركة أرامكو في مدينة جدة.
يذكر أن جماعة "أنصار الله" رفضت منتصف مارس/ آذار الجاري مبادرة طرحها مجلس التعاون الخليجي لتنظيم حوار للقوى المتحاربة في اليمن تعقد بين 29 آذار/ مارس و7 نيسان/ أبريل في الرياض بسبب إجرائها "في دول العدوان" في إشارة للسعودية.