https://arabic.sputniknews.com/20220326/أنصار-الله-تعلن-هدنة-من-طرف-واحد-لمدة-3-أيام-1060500324.html

"أنصار الله" تعلن هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام

"أنصار الله" تعلن هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية بدء هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل إيقاف الهجمات على السعودية والمواجهات في عموم الجبهات الميدانية. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T17:33+0000

2022-03-26T17:33+0000

2022-03-26T18:10+0000

العالم العربي

أخبار السعودية اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. قال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) مهدي المشاط، بدء هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات المدنية.ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لـ "أنصار الله"، اليوم السبت، أن المشاط أعلن هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل إيقاف الهجمات على السعودية.وقال المشاط: "نؤكد استعدادنا لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي، إضافة إلى سحب جميع القوات الخارجية من أراضينا ومياهنا ووقف دعم مليشياتها المحلية في بلادنا".يذكر أن "أنصار الله" استهداف منشآت سعودية، أمس الجمعة، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة، بينما توعد التحالف بالرد عليها تلك الهجمات واتهم "أنصار الله" بتخزين الأسلحة في ميناء الحديدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220326/التحالف-العربي-يعلن-البدء-في-تنفيذ-تهديده-بعد-انتهاء-المهلة-التي-منحها-لـأنصار-الله-1060497930.html

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