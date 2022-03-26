عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220326/أنصار-الله-تعلن-هدنة-من-طرف-واحد-لمدة-3-أيام-1060500324.html
"أنصار الله" تعلن هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام
"أنصار الله" تعلن هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية بدء هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل إيقاف الهجمات على السعودية والمواجهات في عموم الجبهات الميدانية. 26.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-26T17:33+0000
2022-03-26T18:10+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616085_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f5e90e8342ff0a0c5f6e632e5adb92b3.jpg
القاهرة - سبوتنيك. قال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) مهدي المشاط، بدء هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات المدنية.ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لـ "أنصار الله"، اليوم السبت، أن المشاط أعلن هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل إيقاف الهجمات على السعودية.وقال المشاط: "نؤكد استعدادنا لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي، إضافة إلى سحب جميع القوات الخارجية من أراضينا ومياهنا ووقف دعم مليشياتها المحلية في بلادنا".يذكر أن "أنصار الله" استهداف منشآت سعودية، أمس الجمعة، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة، بينما توعد التحالف بالرد عليها تلك الهجمات واتهم "أنصار الله" بتخزين الأسلحة في ميناء الحديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/التحالف-العربي-يعلن-البدء-في-تنفيذ-تهديده-بعد-انتهاء-المهلة-التي-منحها-لـأنصار-الله-1060497930.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050616085_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_25c342100b58961f546c7a74a3eb380c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

"أنصار الله" تعلن هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام

17:33 GMT 26.03.2022 (تم التحديث: 18:10 GMT 26.03.2022)
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / HANDOUT
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية بدء هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل إيقاف الهجمات على السعودية والمواجهات في عموم الجبهات الميدانية.
القاهرة - سبوتنيك. قال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) مهدي المشاط، بدء هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات المدنية.
ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لـ "أنصار الله"، اليوم السبت، أن المشاط أعلن هدنة من طرف واحد لمدة 3 أيام تشمل إيقاف الهجمات على السعودية.
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
التحالف العربي يعلن البدء في تنفيذ تهديده بعد انتهاء المهلة التي منحها لـ"أنصار الله"
16:12 GMT
وقال المشاط: "نؤكد استعدادنا لتحويل هذا الإعلان لالتزام نهائي وثابت إذا التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي، إضافة إلى سحب جميع القوات الخارجية من أراضينا ومياهنا ووقف دعم مليشياتها المحلية في بلادنا".
يذكر أن "أنصار الله" استهداف منشآت سعودية، أمس الجمعة، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومجنحة، بينما توعد التحالف بالرد عليها تلك الهجمات واتهم "أنصار الله" بتخزين الأسلحة في ميناء الحديدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала