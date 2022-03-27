https://arabic.sputniknews.com/20220327/إعلام-بايدن-أعلن-نفسه-منقذا-لأوروبا-وخدعها-1060525993.html
إعلام: بايدن أعلن نفسه منقذا لأوروبا و"خدعها"
إعلام: بايدن أعلن نفسه منقذا لأوروبا و"خدعها"
أشار تقرير إعلامي إلى أنه لن يكون من السهل للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن نفسه "منقذا" لأوروبا من الاعتماد على الطاقة الروسية، تأمين مصادر أخرى. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T13:10+0000
2022-03-27T13:10+0000
2022-03-27T13:10+0000
اقتصاد
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فبحسب تقرير نشره موقع Politico، فإن الرئيس الأمريكي أعلن أن واشنطن مستعدة لمساعدة الاتحاد الأوروبي في التخلص من الاعتماد على الوقود الروسي. في الوقت نفسه، حددت الولايات المتحدة وأوروبا هدفا لتزويد الأسواق الأوروبية بـ 15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز، وهو ما يمثل 40% من إجمالي استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي.ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، إذا شد الاتحاد الأوروبي أحزمته وأدخل الطاقة المتجددة في أسرع وقت ممكن، فلا يمكن تقليل الاعتماد على الغاز الروسي إلا بمقدار الثلث هذا العام، وليس بمقدار الثلثين، كما تعتقد بروكسل.يذكر أن وزير الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، أكد في وقت سابق، أنه لا يمكن توفير الكميات التي كانت تقدمها روسيا إلى أوروبا بين ليلة وضحاها، موضحا أن المشروع لاستبدال هذا الغاز يحتاج ما بين 7 إلى 8 سنوات.وأوضح الوزير، خلال منتدى الدوحة 2022: "قطر تؤدي دورا أساسيا من أجل تأمين كمية من الغاز المسال إلى أوروبا، ومناطق أخرى مختلفة في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، حيث لدينا محطات"، موضحا أن قطر ستعمل على زيادة المحطات أو عبر الكميات التي يتم نقلها إلى أوروبا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
إعلام: بايدن أعلن نفسه منقذا لأوروبا و"خدعها"
أشار تقرير إعلامي إلى أنه لن يكون من السهل للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن نفسه "منقذا" لأوروبا من الاعتماد على الطاقة الروسية، تأمين مصادر أخرى.
فبحسب تقرير نشره موقع Politico، فإن الرئيس الأمريكي أعلن أن واشنطن مستعدة لمساعدة الاتحاد الأوروبي في التخلص من الاعتماد على الوقود الروسي. في الوقت نفسه، حددت الولايات المتحدة وأوروبا هدفا لتزويد الأسواق الأوروبية بـ 15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز، وهو ما يمثل 40% من إجمالي استهلاك الغاز
في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، ووفقا لمسؤول أمريكي كبير، فإن تسليم مثل هذا الحجم من المواد الخام سيكون صعب للغاية، وسيكون من الضروري إقناع آسيا برفض عمليات التسليم المحجوزة بالفعل من أجل إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، إذا شد الاتحاد الأوروبي أحزمته وأدخل الطاقة المتجددة في أسرع وقت ممكن، فلا يمكن تقليل الاعتماد على الغاز الروسي إلا بمقدار الثلث هذا العام، وليس بمقدار الثلثين، كما تعتقد بروكسل.
يذكر أن وزير الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، أكد في وقت سابق، أنه لا يمكن توفير الكميات
التي كانت تقدمها روسيا إلى أوروبا بين ليلة وضحاها، موضحا أن المشروع لاستبدال هذا الغاز يحتاج ما بين 7 إلى 8 سنوات.
وأوضح الوزير، خلال منتدى الدوحة 2022: "قطر تؤدي دورا أساسيا من أجل تأمين كمية من الغاز المسال إلى أوروبا، ومناطق أخرى مختلفة في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا، حيث لدينا محطات"، موضحا أن قطر ستعمل على زيادة المحطات أو عبر الكميات التي يتم نقلها إلى أوروبا.