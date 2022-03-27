https://arabic.sputniknews.com/20220327/إلغاء-حفل-شيماء-المغربي-في-مصر-يثير-جدلا-واسعا-وجامعة-أسيوط-تعلق-1060543024.html
إلغاء حفل شيماء المغربي في مصر يثير جدلا واسعا... وجامعة أسيوط تعلق
إلغاء حفل شيماء المغربي في مصر يثير جدلا واسعا... وجامعة أسيوط تعلق
أثار إلغاء حفل الفنانة المصرية الشابة شيماء المغربي، قبل انطلاقه بساعة واحدة في جامعة أسيوط، جدلا واسعا، بعدما قال ناشطون إن أسباب الإلغاء يرجع لحدوث الكثير من... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
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2022-03-27T20:34+0000
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حسب صحيفة أخبار اليوم المصرية، نفى رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، حدوث أي حالات اختناق بين الطلاب، مؤكدا أن قرار الإلغاء جاء بعد رصد تجمع أعداد كبيرة من الطلاب على أرض المخيم الكشفي وحرصا من الجامعة على سلامة الطلاب.من جانبه، قال نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب، إن هناك حالة من الهدوء تسود الحرم الجامعي، مؤكدا أن "الحفل لم ينظم من الأساس وتم صدور قرار إلغاء الحفل بعد مشاهدة تكدس أعداد كبيرة من الطلاب بعد خروجهم من المحاضرات توجهوا إلى المخيم الكشفي لمشاهدة الحفل وعندما وجدنا عددا كبيرا من الطلاب قررنا الإلغاء".شيماء المغربي، من مواليد شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2001، تعمل بالمجال الغنائي، وقدمت من قبل حفلات عدة غنائية لطلبة الجامعة وسهرات خاصة. وفي عام 2018 قدمت أولى أغنياتها "سكوتك مش مطمني" وفي العام التالي قدمت شيماء المغربي أغنية "جبروت".
https://arabic.sputniknews.com/20220220/مصر-تحسم-جدلا-بين-المواطنين-بعد-تحريك-أسعار-البنزين-1058907748.html
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أخبار مصر الآن
إلغاء حفل شيماء المغربي في مصر يثير جدلا واسعا... وجامعة أسيوط تعلق
أثار إلغاء حفل الفنانة المصرية الشابة شيماء المغربي، قبل انطلاقه بساعة واحدة في جامعة أسيوط، جدلا واسعا، بعدما قال ناشطون إن أسباب الإلغاء يرجع لحدوث الكثير من حالات الإغماء بين الطلبة نظرا للتكدس الشديد.
حسب صحيفة أخبار اليوم المصرية
، نفى رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، حدوث أي حالات اختناق بين الطلاب، مؤكدا أن قرار الإلغاء جاء بعد رصد تجمع أعداد كبيرة من الطلاب على أرض المخيم الكشفي وحرصا من الجامعة على سلامة الطلاب.
من جانبه، قال نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب، إن هناك حالة من الهدوء تسود الحرم الجامعي، مؤكدا أن "الحفل لم ينظم من الأساس وتم صدور قرار إلغاء الحفل بعد مشاهدة تكدس أعداد كبيرة من الطلاب بعد خروجهم من المحاضرات توجهوا إلى المخيم الكشفي لمشاهدة الحفل وعندما وجدنا عددا كبيرا من الطلاب قررنا الإلغاء".
شيماء المغربي، من مواليد شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2001، تعمل بالمجال الغنائي، وقدمت من قبل حفلات عدة غنائية لطلبة الجامعة وسهرات خاصة. وفي عام 2018 قدمت أولى أغنياتها "سكوتك مش مطمني" وفي العام التالي قدمت شيماء المغربي أغنية "جبروت".