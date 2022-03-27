https://arabic.sputniknews.com/20220327/إيران-عدم-اتخاذ-أمريكا-قرارها-السياسي-بخصوص-رفع-العقوبات-هو-العائق-الحالي-في-محادثات-فيينا-1060532429.html

إيران: عدم اتخاذ أمريكا قرارها السياسي بخصوص رفع العقوبات هو العائق الحالي في محادثات فيينا

إيران: عدم اتخاذ أمريكا قرارها السياسي بخصوص رفع العقوبات هو العائق الحالي في محادثات فيينا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن "الأولوية الرئيسية بالنسبة لإيران في مفاوضات فيينا هي تحقيق مصالحها الاقتصادية بشكل كامل ورفع... 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T15:02+0000

2022-03-27T15:02+0000

2022-03-27T15:02+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

أخبار إسرائيل اليوم

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وأوضح عبد اللهيان، خلال لقائه مع نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمنسق الأوروبي لمباحثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا إنريكي مورا، أن "إيران شاركت بجدية في محادثات فيينا"، مشددا على ضرورة اتباع الأطراف الأخرى ولا سيما الولايات المتحدة، نهج واقعي لحل القضايا العالقة في المحادثات، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن "عدم وجود قرار سياسي أمريكي برفع العقوبات المرتبطة بالمنفعة الاقتصادية للشعب الإيراني هو العقبة الحالية أمام تحقيق النتائج النهائية، وبالنسبة لنا الانتفاع من المزايا الاقتصادية الكاملة والرفع الفعال للعقوبات هو أولوية قصوى".وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اعتبر أن نشاط إيران المزعزع للاستقرار تضاعف منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فيما أكد نظيره الإسرائيلي يائير لابيد وجود خلافات بين بلاده وأمريكا بشأن إمكانية التوصل لاتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي.وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن، إثر انسحابها من الاتفاق، فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتركز طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.

https://arabic.sputniknews.com/20220327/عبداللهيان-الحرس-الثوري-يضمن-الأمن-في-البلاد-1060524238.html

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