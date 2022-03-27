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https://arabic.sputniknews.com/20220327/إيلون-ماسك-أمريكا-لديها-قيادة-عتيقة-للغاية-1060528148.html
إيلون ماسك: أمريكا لديها "قيادة عتيقة للغاية"‏
إيلون ماسك: أمريكا لديها "قيادة عتيقة للغاية"‏
قال الملياردير، إيلون ماسك، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها "قيادة عتيقة جدا جدا".‏ 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T13:49+0000
2022-03-27T13:49+0000
مجتمع
إيلون ماسك
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف، موضحا في مقابلة جديدة له في مصنع "تسلا" في فريمونت في ولاية كاليفورنيا: "أعتقد أن لدينا بالفعل مشكلة خطيرة مع حكومة الشيخوخة، إذ أن زعماء العديد من البلدان متقدمون في السن للغاية"، وهناك في أمريكا قيادة قديمة جدا جدا، ومن المستحيل البقاء على اتصال مع الناس إذا كنت أكبر سنا منهم بعدة أجيال"، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.وتابع ماسك: "لقد وضع مؤسسو الولايات المتحدة حدا أدنى للسن لمنصب محلي، لكنهم لم يضعوا حدا أقصى للأعمار لأنهم لم يتوقعوا أن يعيش الناس طويلا، وكان يجب أن يفعلوا ذلك، لأنه لكي تعمل الديمقراطية، فإن القادة يجب أن يكونوا على اتصال بشكل معقول بالجزء الأكبر من السكان، وإذا كنت صغيرا جدا أو كبيرا في السن، فلا يمكنك القول إنك ستكون مرتبطا بهم".وأشار ماسك إلى أنه يود أن يرى القادة السياسيين "من الناحية المثالية في غضون 10 أو 20 عاما على الأقل من متوسط عمر السكان".يشار إلى أنه على مدار فترة ولاية الرئيس الأمريكي، جو بايدن (79 عاما) بدأ إيلون ماسك في انتقاده، بسبب فشله في إدراج شركته "تسلا" في المحادثة الوطنية حول السيارات الكهربائية.وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، انتقد الملياردير الرئيس الأمريكي، بايدن، ووصفه بأنه "دمية جورب رطبة في شكل بشري".وفي الشهر الماضي، وصف بايدن في خطاب له "تسلا" لإيلون ماسك بأنها "أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية" في البلاد، وذلك بعد أن واجه انتقادات متكررة لعدم الاعتراف بها كشركة رائدة في صناعة السيارات.وجو بايدن هو أكبر رئيس أمريكي تم تنصيبه على الإطلاق لأول مرة، إذ سيبلغ 82 عاما بعد انتخابات 2024 بوقت قصير، وقال إنه يعتزم الترشح مرة أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/إيلون-ماسك-يهاجم-بايدن-ويصفه-بـدمية-جورب-في-شكل-إنسان-1057393435.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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مجتمع, إيلون ماسك, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

إيلون ماسك: أمريكا لديها "قيادة عتيقة للغاية"‏

13:49 GMT 27.03.2022
© REUTERS / MIKE BLAKEالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
الملياردير، إيلون ماسك
© REUTERS / MIKE BLAKE
قال الملياردير، إيلون ماسك، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها "قيادة عتيقة جدا جدا".‏
وأضاف، موضحا في مقابلة جديدة له في مصنع "تسلا" في فريمونت في ولاية كاليفورنيا: "أعتقد أن لدينا بالفعل مشكلة خطيرة مع حكومة الشيخوخة، إذ أن زعماء العديد من البلدان متقدمون في السن للغاية"، وهناك في أمريكا قيادة قديمة جدا جدا، ومن المستحيل البقاء على اتصال مع الناس إذا كنت أكبر سنا منهم بعدة أجيال"، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.
وتابع ماسك: "لقد وضع مؤسسو الولايات المتحدة حدا أدنى للسن لمنصب محلي، لكنهم لم يضعوا حدا أقصى للأعمار لأنهم لم يتوقعوا أن يعيش الناس طويلا، وكان يجب أن يفعلوا ذلك، لأنه لكي تعمل الديمقراطية، فإن القادة يجب أن يكونوا على اتصال بشكل معقول بالجزء الأكبر من السكان، وإذا كنت صغيرا جدا أو كبيرا في السن، فلا يمكنك القول إنك ستكون مرتبطا بهم".
وأشار ماسك إلى أنه يود أن يرى القادة السياسيين "من الناحية المثالية في غضون 10 أو 20 عاما على الأقل من متوسط عمر السكان".
رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
إيلون ماسك يهاجم بايدن ويصفه بـ"دمية جورب في شكل إنسان"‏
28 يناير, 16:52 GMT
يشار إلى أنه على مدار فترة ولاية الرئيس الأمريكي، جو بايدن (79 عاما) بدأ إيلون ماسك في انتقاده، بسبب فشله في إدراج شركته "تسلا" في المحادثة الوطنية حول السيارات الكهربائية.
وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، انتقد الملياردير الرئيس الأمريكي، بايدن، ووصفه بأنه "دمية جورب رطبة في شكل بشري".
وفي الشهر الماضي، وصف بايدن في خطاب له "تسلا" لإيلون ماسك بأنها "أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية" في البلاد، وذلك بعد أن واجه انتقادات متكررة لعدم الاعتراف بها كشركة رائدة في صناعة السيارات.
وجو بايدن هو أكبر رئيس أمريكي تم تنصيبه على الإطلاق لأول مرة، إذ سيبلغ 82 عاما بعد انتخابات 2024 بوقت قصير، وقال إنه يعتزم الترشح مرة أخرى.
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