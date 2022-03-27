https://arabic.sputniknews.com/20220327/اكتشاف-قطع-بلاستيكية-ضئيلة-في-دم-الإنسان-لأول-مرة-والعلماء-مقلق-للغاية-1060513802.html

اكتشاف قطع بلاستيكية ضئيلة في دم الإنسان لأول مرة... والعلماء: مقلق للغاية

اكتشاف قطع بلاستيكية ضئيلة في دم الإنسان لأول مرة... والعلماء: مقلق للغاية

أعلن علماء هولنديون عن عثورهم على لدائن دقيقة، قطع صغيرة من البلاستيك يقل قطرها عن 5 ملليمتر ‏في دم الإنسان لأول مرة.‏ 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T09:33+0000

2022-03-27T09:33+0000

2022-03-27T09:33+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104279/29/1042792939_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_dff513e580462de3d9df9da5a0a09bef.jpg

وأخذ العلماء عينات دم من 22 متبرعا بالغا سليما مجهولي الهوية، وقاموا بتحليلها بحثا عن جزيئات صغيرة تصل إلى 0.00002 من البوصة.واكتشف الباحثون أن 17 من أصل 22 متطوعا (77.2 بالمئة) لديهم جزيئات بلاستيكية دقيقة في دمائهم، وهو اكتشاف وصفه العلماء بأنه "مقلق للغاية''.وتم اختبار، في الدراسة التي نُشرت في مجلة "البيئة الدولية" خمسة أنواع من البلاستيك، هي البولي ميثيل ميثاكريلات، والبولي بروبيلين، والبوليسترين، والبولي إيثيلين، والبولي إيثيلين تيريفثالات.ووجد الباحثون أن 50 بالمائة من عينات الدم تحتوي على البولي إيثيلين تيريفثاليت، الذي كان أكثر أنواع البلاستيك انتشارا في عينات الدم.والبولي إيثيلين تيريفثاليت، الأكثر انتشار في عينات الدم التي قام بتحليلها العلماء في دراستهم، هو عبارة عن بلاستيك شفاف وقوي وخفيف الوزن يستخدم على نطاق واسع لتعبئة الأطعمة والمشروبات، وخاصة المشروبات الغازية والعصائر والمياه ذات الحجم المناسب.وفي الوقت نفسه، احتوى ما يزيد قليلا عن الثلث (36 بالمائة) على البوليسترين، المستخدم في التعبئة والتغليف والتخزين، بينما احتوى ما يقرب من ربع (23 بالمائة) على البولي إيثيلين، الذي تُصنع منه أكياس بلاستيكية.وسبق أن تم العثور على اللدائن الدقيقة في المخ والأمعاء ومشيمة الأطفال الذين لم يولدوا بعد، وكذلك براز البالغين والرضع، لكن لم يحدث ذلك من قبل في عينات الدم.وقال مؤلف الدارسة، ديك فيتاك، في جامعة فريجي بأمستردام في هولندا في تصريحات لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية: "دراستنا هي أول مؤشر على وجود جزيئات بوليمر في دمائنا، إنها نتيجة مذهلة".ولا تزال الآثار الصحية لتناول الجسيمات البلاستيكية غير واضحة في الوقت الحالي، على الرغم من أن دراسة أجريت العام الماضي زعمت أنها يمكن أن تسبب موت الخلايا، وردود الفعل تحسسية لدى البشر.كما أشارت دراسة أخرى أجربت في عام 2021 أنه يمكن أن تسبب اللدائن الدقيقة التهابا معويا واضطرابات ميكروبيوم الأمعاء ومشاكل أخرى في الحيوانات غير البشرية، وقد تسبب كذلك مرض التهاب الأمعاء لدى البشر.ووجدت دراسة أخرى نُشرت العام الماضي أن اللدائن الدقيقة يمكن أن تشوه أغشية الخلايا البشرية، وتؤثر على عملها.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, علوم