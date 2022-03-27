https://arabic.sputniknews.com/20220327/الأردن-يخفف-قيود-كورونا-ويلغي-التباعد-في-المساجد-1060528021.html
الأردن يخفف قيود كورونا ويلغي التباعد في المساجد
الأردن يخفف قيود كورونا ويلغي التباعد في المساجد
أصدرت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، قرارا بتخفيف القيود المفروضة جراء جائحة كورونا، وذلك نظرا لتحسن الوضع الوبائي في البلاد. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T13:46+0000
2022-03-27T13:46+0000
2022-03-27T13:46+0000
أخبار الأردن
فيروس كورونا
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وحسب وكالة الأنباء الأردنية، فقد تضمن القرار:- السماح بإقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقا لطاقتها الاستيعابية، ودون التقيد بمسافات التباعد، مع الالتزام بارتداء الكمامة.- السماح بالتجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها.- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وإلغاء قيدي الحد الأعلى للجلوس على الطاولات والمسافة فيما بينها.- السماح بالدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة دون اشتراط ارتداء الكمامة.- السماح بعمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية.وأوضح بيان الحكومة الأردنية، أن القرار جاء لتحقيق التوازن ما بين المتطلبات الصحية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وانطلاقا من دورها بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبلها لمواجهة جائحة كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/رئيس-وزراء-الأردن-طوينا-أزمة-كورونا-ونسير-في-طريق-التعافي-1059829548.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, فيروس كورونا
الأردن يخفف قيود كورونا ويلغي التباعد في المساجد
أصدرت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، قرارا بتخفيف القيود المفروضة جراء جائحة كورونا، وذلك نظرا لتحسن الوضع الوبائي في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية
، فقد تضمن القرار:
- السماح بإقامة الصلاة في المساجد ودور العبادة وفقا لطاقتها الاستيعابية، ودون التقيد بمسافات التباعد، مع الالتزام بارتداء الكمامة.
- السماح بالتجمعات الداخلية والخارجية بجميع أشكالها وتنظيمها والمشاركة فيها.
- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمطاعم والصالات وإلغاء قيدي الحد الأعلى للجلوس على الطاولات والمسافة فيما بينها.
- السماح بالدخول والتواجد في الأماكن المفتوحة دون اشتراط ارتداء الكمامة.
- السماح بعمل المنشآت بكامل طاقتها الاستيعابية.
وأوضح بيان الحكومة الأردنية، أن القرار جاء لتحقيق التوازن ما بين المتطلبات الصحية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وانطلاقا من دورها بمراجعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبلها لمواجهة جائحة كورونا
.