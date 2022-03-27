https://arabic.sputniknews.com/20220327/الاستخبارات-العراقية-تضبط-عبوات-ومواد-تفجير-داخل-وكر-لـداعش-في-الأنبار-1060511721.html
الاستخبارات العراقية تضبط عبوات ومواد تفجير داخل وكر لـ"داعش" في الأنبار
الاستخبارات العراقية تضبط عبوات ومواد تفجير داخل وكر لـ"داعش" في الأنبار
اقتحمت شعبة الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، وكرا تابعا لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) جنوبي الرطبة في محافظة الأنبار. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T08:42+0000
2022-03-27T08:42+0000
2022-03-27T08:42+0000
العراق
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وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، أنه تم ضبط داخل الوكر 3 عبوات ناسفة على شكل جلكانات سعتها 20 لترا، و3 مفرقعات سيفور، و3 قداحات تفجير"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".وأضاف البيان أن "مفارز الجهد الهندسي للفرقة قامت بتدمير الوكر مع محتوياته موقعيا".وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/فؤاد-حسين-العالم-أصبح-أكثر-أمنا-بعد-انتصارات-العراق-التاريخية-على-داعش-1060306215.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الاستخبارات العراقية تضبط عبوات ومواد تفجير داخل وكر لـ"داعش" في الأنبار
اقتحمت شعبة الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، وكرا تابعا لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) جنوبي الرطبة في محافظة الأنبار.
وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، أنه تم ضبط داخل الوكر 3 عبوات ناسفة على شكل جلكانات سعتها 20 لترا، و3 مفرقعات سيفور، و3 قداحات تفجير"، وفقا لموقع "السومرية نيوز"
.
وأضاف البيان أن "مفارز الجهد الهندسي للفرقة قامت بتدمير الوكر مع محتوياته موقعيا".
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.