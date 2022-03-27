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https://arabic.sputniknews.com/20220327/الاستخبارات-العراقية-تضبط-عبوات-ومواد-تفجير-داخل-وكر-لـداعش-في-الأنبار-1060511721.html
الاستخبارات العراقية تضبط عبوات ومواد تفجير داخل وكر لـ"داعش" في الأنبار
الاستخبارات العراقية تضبط عبوات ومواد تفجير داخل وكر لـ"داعش" في الأنبار
اقتحمت شعبة الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، وكرا ‏تابعا لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) جنوبي الرطبة في ‏محافظة الأنبار.‏ 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T08:42+0000
2022-03-27T08:42+0000
العراق
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وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، أنه تم ضبط داخل الوكر 3 عبوات ناسفة على شكل جلكانات سعتها 20 لترا، و3 مفرقعات سيفور، و3 قداحات تفجير"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".وأضاف البيان أن "مفارز الجهد الهندسي للفرقة قامت بتدمير الوكر مع محتوياته موقعيا".وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/فؤاد-حسين-العالم-أصبح-أكثر-أمنا-بعد-انتصارات-العراق-التاريخية-على-داعش-1060306215.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

الاستخبارات العراقية تضبط عبوات ومواد تفجير داخل وكر لـ"داعش" في الأنبار

08:42 GMT 27.03.2022
© Iraqi Security Media Cell القوات العراقية تضبط وسائل تفجير مع مئات العبوات لـ"داعش"
القوات العراقية تضبط وسائل تفجير مع مئات العبوات لـداعش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
القوات العراقية تضبط وسائل تفجير مع مئات العبوات لـ"داعش"
© Iraqi Security Media Cell
اقتحمت شعبة الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، وكرا ‏تابعا لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) جنوبي الرطبة في ‏محافظة الأنبار.‏
وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، أنه تم ضبط داخل الوكر 3 عبوات ناسفة على شكل جلكانات سعتها 20 لترا، و3 مفرقعات سيفور، و3 قداحات تفجير"، وفقا لموقع "السومرية نيوز".
وأضاف البيان أن "مفارز الجهد الهندسي للفرقة قامت بتدمير الوكر مع محتوياته موقعيا".
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
فؤاد حسين: العالم أصبح أكثر أمنا بعد انتصارات العراق "التاريخية" على "داعش"
22 مارس, 13:24 GMT
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
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Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:42 GMT
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