عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220327/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-سببا-خفيا-لعقد-قمة-النقب-1060511409.html
الجيش الإسرائيلي يكشف سببا "خفيا" لعقد قمة "النقب"
الجيش الإسرائيلي يكشف سببا "خفيا" لعقد قمة "النقب"
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن أحد الأسباب المهمة والرئيسة بشأن عقد القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية في مدينة "النقب" جنوبي البلاد. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T08:38+0000
2022-03-27T08:38+0000
العالم العربي
مصر
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048990422_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_293e161e34aa2e7e10371a1c7e0e52c6.jpg
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أمير حايك، السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أن الجميع عليه أن يوجه أنظاره نحو الجنوب، في إشارة إلى منطقة "النقب"، التي ستعقد فيها القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية، والتي يشارك فيها وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، ومعهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.يتزامن عقد القمة اليوم في جنوب إسرائيل بصحراء "النقب" مع إعلان وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، تقديمها مقترحا للحكومة في بلادها، في الجلسة الأسبوعية اليوم الأحد، يقضي بإقامة 5 مستوطنات جديدة في مدينة النقب.وأشارت شاكيد في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أنها ستقدم مقترحا بتدشين 5 مستوطنات جديدة في منطقة وادي عراد في النقب، فضلا عن القرار الذي تمت الموافقة عليه بإقامة مدينتين جديدتين في النقب، وهما "نيتسانا" للعلمانيين والثانية "كاسيف" للمتدينين المتشددين "الحريديم".وشددت الوزيرة الإسرائيلية على أن بناء المستوطنات في النقب أو تعزيز الاستيطان في النقب له أهمية استراتيجية في تعزيز الحكم في المنطقة، مشيرة إلى أن ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، كان يهدف إلى التوطين في النقب، خاصة وأنه دفن فيها وتحديدا في مدينة سدية بوكير.وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قد نشرت، أمس السبت، أن القمة التي ستعقد، اليوم، بمشاركة وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، ومعهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ستقام في فندق بالمنطقة الجنوبية الإسرائيلية، في مدينة النقب.وأكدت الصحيفة أن القمة ستعقد في أحد فنادق منطقة الجنوب، على أن يتم إغلاق الفندق بالكامل على زعماء القمة والوفود المشاركة فقط، حيث من المقرر أن تبدأ عملية هبوط طائرات الوفود المشاركة بعد ظهر الأحد، وبعدها تقام وجبة غداء احتفالا بهم.ووصف الصحيفة القمة بـ"التاريخية"، موضحة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد وضعت برنامجا للوفود المشاركة، على أن يزوروا قبر ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، الذي يقع في النقب، جنوبي إسرائيل، فيما تستمر المشاورات لتنعقد لقاءات في العاشرة من صباح الاثنين المقبل.وحول الملفات المهمة التي ستطرح في القمة، الملف النووي الإيراني، والمباحثات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا، فضلا عن ملف الطاقة، والأزمة الأوكرانية.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أول أمس الجمعة، عن عقد "قمة دولية"، يوم الأحد، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر.وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".
https://arabic.sputniknews.com/20220326/صحيفة-عبرية-تكشف-تفاصيل-قمة-القدس-1060498264.html
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048990422_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_89b28c99cc119138d615cc3abb840d00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يكشف سببا "خفيا" لعقد قمة "النقب"

08:38 GMT 27.03.2022
© REUTERS / BAZ RATNERجنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، 16 مايو 2021
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / BAZ RATNER
كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن أحد الأسباب المهمة والرئيسة بشأن عقد القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية في مدينة "النقب" جنوبي البلاد.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أمير حايك، السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أن الجميع عليه أن يوجه أنظاره نحو الجنوب، في إشارة إلى منطقة "النقب"، التي ستعقد فيها القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية، والتي يشارك فيها وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، ومعهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.
يتزامن عقد القمة اليوم في جنوب إسرائيل بصحراء "النقب" مع إعلان وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، تقديمها مقترحا للحكومة في بلادها، في الجلسة الأسبوعية اليوم الأحد، يقضي بإقامة 5 مستوطنات جديدة في مدينة النقب.
وأشارت شاكيد في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أنها ستقدم مقترحا بتدشين 5 مستوطنات جديدة في منطقة وادي عراد في النقب، فضلا عن القرار الذي تمت الموافقة عليه بإقامة مدينتين جديدتين في النقب، وهما "نيتسانا" للعلمانيين والثانية "كاسيف" للمتدينين المتشددين "الحريديم".
وشددت الوزيرة الإسرائيلية على أن بناء المستوطنات في النقب أو تعزيز الاستيطان في النقب له أهمية استراتيجية في تعزيز الحكم في المنطقة، مشيرة إلى أن ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، كان يهدف إلى التوطين في النقب، خاصة وأنه دفن فيها وتحديدا في مدينة سدية بوكير.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قد نشرت، أمس السبت، أن القمة التي ستعقد، اليوم، بمشاركة وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، ومعهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ستقام في فندق بالمنطقة الجنوبية الإسرائيلية، في مدينة النقب.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2022
صحيفة عبرية تكشف تفاصيل قمة "القدس"
أمس, 16:16 GMT
وأكدت الصحيفة أن القمة ستعقد في أحد فنادق منطقة الجنوب، على أن يتم إغلاق الفندق بالكامل على زعماء القمة والوفود المشاركة فقط، حيث من المقرر أن تبدأ عملية هبوط طائرات الوفود المشاركة بعد ظهر الأحد، وبعدها تقام وجبة غداء احتفالا بهم.
ووصف الصحيفة القمة بـ"التاريخية"، موضحة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد وضعت برنامجا للوفود المشاركة، على أن يزوروا قبر ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، الذي يقع في النقب، جنوبي إسرائيل، فيما تستمر المشاورات لتنعقد لقاءات في العاشرة من صباح الاثنين المقبل.
وحول الملفات المهمة التي ستطرح في القمة، الملف النووي الإيراني، والمباحثات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا، فضلا عن ملف الطاقة، والأزمة الأوكرانية.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أول أمس الجمعة، عن عقد "قمة دولية"، يوم الأحد، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала