https://arabic.sputniknews.com/20220327/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-سببا-خفيا-لعقد-قمة-النقب-1060511409.html

الجيش الإسرائيلي يكشف سببا "خفيا" لعقد قمة "النقب"

الجيش الإسرائيلي يكشف سببا "خفيا" لعقد قمة "النقب"

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن أحد الأسباب المهمة والرئيسة بشأن عقد القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية في مدينة "النقب" جنوبي البلاد. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T08:38+0000

2022-03-27T08:38+0000

2022-03-27T08:38+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أمير حايك، السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أن الجميع عليه أن يوجه أنظاره نحو الجنوب، في إشارة إلى منطقة "النقب"، التي ستعقد فيها القمة العربية الأمريكية الإسرائيلية، والتي يشارك فيها وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، ومعهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.يتزامن عقد القمة اليوم في جنوب إسرائيل بصحراء "النقب" مع إعلان وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، تقديمها مقترحا للحكومة في بلادها، في الجلسة الأسبوعية اليوم الأحد، يقضي بإقامة 5 مستوطنات جديدة في مدينة النقب.وأشارت شاكيد في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أنها ستقدم مقترحا بتدشين 5 مستوطنات جديدة في منطقة وادي عراد في النقب، فضلا عن القرار الذي تمت الموافقة عليه بإقامة مدينتين جديدتين في النقب، وهما "نيتسانا" للعلمانيين والثانية "كاسيف" للمتدينين المتشددين "الحريديم".وشددت الوزيرة الإسرائيلية على أن بناء المستوطنات في النقب أو تعزيز الاستيطان في النقب له أهمية استراتيجية في تعزيز الحكم في المنطقة، مشيرة إلى أن ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، كان يهدف إلى التوطين في النقب، خاصة وأنه دفن فيها وتحديدا في مدينة سدية بوكير.وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قد نشرت، أمس السبت، أن القمة التي ستعقد، اليوم، بمشاركة وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، ومعهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ستقام في فندق بالمنطقة الجنوبية الإسرائيلية، في مدينة النقب.وأكدت الصحيفة أن القمة ستعقد في أحد فنادق منطقة الجنوب، على أن يتم إغلاق الفندق بالكامل على زعماء القمة والوفود المشاركة فقط، حيث من المقرر أن تبدأ عملية هبوط طائرات الوفود المشاركة بعد ظهر الأحد، وبعدها تقام وجبة غداء احتفالا بهم.ووصف الصحيفة القمة بـ"التاريخية"، موضحة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قد وضعت برنامجا للوفود المشاركة، على أن يزوروا قبر ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، الذي يقع في النقب، جنوبي إسرائيل، فيما تستمر المشاورات لتنعقد لقاءات في العاشرة من صباح الاثنين المقبل.وحول الملفات المهمة التي ستطرح في القمة، الملف النووي الإيراني، والمباحثات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا، فضلا عن ملف الطاقة، والأزمة الأوكرانية.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أول أمس الجمعة، عن عقد "قمة دولية"، يوم الأحد، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر.وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".

https://arabic.sputniknews.com/20220326/صحيفة-عبرية-تكشف-تفاصيل-قمة-القدس-1060498264.html

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