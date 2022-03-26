https://arabic.sputniknews.com/20220326/إعلام-إسرائيلي-يقول-إن-وزير-خارجية-مصر-ينضم-إلى-قمة-القدس-غدا-1060495197.html

إعلام إسرائيلي يقول إن وزير خارجية مصر ينضم إلى قمة القدس غدا

إعلام إسرائيلي يقول إن وزير خارجية مصر ينضم إلى قمة القدس غدا

كشف موقع إلكتروني عبري، اليوم السبت، النقاب عن أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سينضم إلى قمة "القدس" التي ستعقد في إسرائيل، غدا الأحد. 26.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-26T15:20+0000

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2022-03-26T15:20+0000

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وأفاد الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم السبت، بأن سامح شكري سينضم إلى القمة التي تستضيفها إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، غدا الأحد، بمشاركة وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب، ومعهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.ونقل الموقع العبري عن لسان مصدرين إسرائيليين معنيين بالتحضير للقمة، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تجري اتصالات مكثفة مع أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، من أجل المشاركة في اللقاء الذي أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية، أمس الجمعة.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الجمعة، عن عقد "قمة دولية" في القدس، يوم الأحد المقبل بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب.وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".وأضافت الخارجية في بيانها أن "اللقاء سيعقد في يومي 27، و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من الإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة".ويتوجه أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، في الفترة ما بين 26 - 30 أذار/ مارس الجاري، لمناقشة قضايا إقليمية ودولية.وقال بيان صدر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الخميس إن "وزير الخارجية سيزور إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 أذار/ مارس للتشاور مع الشركاء بشأن مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".وأضاف برايس أن "اتفاقيات أبراهام واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والحفاظ على إمكانية حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من بين مواضيع النقاش".

https://arabic.sputniknews.com/20220325/إسرائيل-تنظم-قمة-دولية-في-القدس-بمشاركة-دول-عربية-1060446811.html

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