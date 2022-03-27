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الرئيس الصربي: تصريحات بايدن حول بوتين والسلطة تتحدث عن استمرار وتطور الصراع
الرئيس الصربي: تصريحات بايدن حول بوتين والسلطة تتحدث عن استمرار وتطور الصراع
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، القاسية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنذر باستمرار وتطور الصراع الجيوسياسي. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T08:48+0000
2022-03-27T08:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال فوتشيتش: "بالنسبة لي، كان تصريح بايدن الأول والثاني أمس مهمين. ما تبقى شاهدناه، تغيير السلطة في مختلف البلدان هذه رياضتهم. إنها ليست المرة الأولى التي نسمع فيها ذلك".ووفقا لفوتشيتش، إنه يعرف بايدن على أنه شخص حذر جدا ومستعد جيدا للتحدث أمام الجمهور.وأشار إلى أن تفاقم الوضع في ناغورني كاراباخ في هذا السياق يؤكد صحة القلق.
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الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الصربي: تصريحات بايدن حول بوتين والسلطة تتحدث عن استمرار وتطور الصراع

08:48 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 08:54 GMT 27.03.2022)
© AFP 2022 / Thierry Charlierرئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش
رئيس صربيا، ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© AFP 2022 / Thierry Charlier
قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، القاسية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تنذر باستمرار وتطور الصراع الجيوسياسي.
وقال فوتشيتش: "بالنسبة لي، كان تصريح بايدن الأول والثاني أمس مهمين. ما تبقى شاهدناه، تغيير السلطة في مختلف البلدان هذه رياضتهم. إنها ليست المرة الأولى التي نسمع فيها ذلك".
ووفقا لفوتشيتش، إنه يعرف بايدن على أنه شخص حذر جدا ومستعد جيدا للتحدث أمام الجمهور.
وأضاف الرئيس الصربي: "في محادثتنا الأولى معه، وبعد ذلك التقيت به شخصيا، أدركت أن لديه فريقا يقوم بتدريبه حصريا. وإذا كان يقول شيئا فهو لا يقوله من باب الصدفة. كان تصريح بايدن أمس أكثر أهمية من أي شيء آخر، لأنه يتعين علينا الاستعداد لصراع طويل وحرب، وهذا ما يقلقني".
وأشار إلى أن تفاقم الوضع في ناغورني كاراباخ في هذا السياق يؤكد صحة القلق.
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