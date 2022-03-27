https://arabic.sputniknews.com/20220327/بريطانيا-منح-دباباتنا-لأوكرانيا-لن-ينجح-1060534060.html

بريطانيا: منح دباباتنا لأوكرانيا "لن ينجح"

بريطانيا: منح دباباتنا لأوكرانيا "لن ينجح"

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن تزويد أوكرانيا بالدبابات البريطانية "لن ينجح"، مضيفا أنه يجب التركيز على إصلاح المعدات الروسية والسوفيتية، والتي تتطلب... 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T15:37+0000

2022-03-27T15:37+0000

2022-03-27T15:37+0000

بريطانيا

أخبار أوكرانيا

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في مقابلة مع صحيفة "ذا ميل أون صنداي": "يتمثل أحد أكبر التحديات في أنه كلما تقدمت في تطوير أنظمة الأسلحة، زاد التدريب الذي تحتاجه لاستخدامها".وأضاف: "لهذا السبب يجب أن يكون التركيز الحقيقي للجهود على مساعدة الأوكرانيين إما في تجديد أو تحديد موقع المعدات الروسية أو السوفيتية الموجودة في مخازنهم بالفعل. إن مجرد توفير الدبابات البريطانية لن ينجح حقا".وأشار والاس إلى أن أنظمة الدفاع الجوي البريطانية "ستارستريك" التي يحملها الأفراد جاهزة للنشر في أوكرانيا، وقد تم بالفعل تدريب القوات الأوكرانية على استخدامها، مضيفا أن بلاده "تفعل أكثر من أي شخص آخر" لمساعدة أوكرانيا.بدأت روسيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.

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