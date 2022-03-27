https://arabic.sputniknews.com/20220327/بينيت-لبلينكن-قلقون-من-احتمال-رفع-الحرس-الثوري-الإيراني-من-قائمة-المنظمات-الإرهابية-1060541012.html
بينيت لبلينكن: قلقون من احتمال رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية
بينيت لبلينكن: قلقون من احتمال رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، عن "قلق إسرائيل البالغ بشأن احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T18:44+0000
2022-03-27T18:44+0000
2022-03-27T18:44+0000
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وقال بينيت، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "نحن قلقون بشأن نية رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية"، مضيفا: "آمل أن تستمع الولايات المتحدة للأصوات المعنية من المنطقة، من إسرائيل وغيرها، بشأن هذه القضية المهمة للغاية".وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديره للرئيس الأمريكي جو بايدن على الدعم الأمريكي لمنظومة القبة الحديدية، مجددا التأكيد على الموقف الإسرائيلي من محادثات فيينا والاتفاق النووي، وبشكل خاص معارضة إسرائيل لرفع الحرس الثوري عن قائمة المنظمات الإرهابية.وكان بينيت أكد في وقت سابق اليوم، أن "الحوثيين يهاجمون السعودية نيابة عن الحرس الثوري"، مشيرا إلى أن إيران تشعل نيران الحرب في منطقة الشرق الاوسط.وحسب ما نشره المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفير جندلمان، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال بينيت إن العالم العربي الآن يدرك أن إسرائيل تقف مع السلام وليس مع الحرب، على حد قوله.وأضاف: "هناك في الشرق الأوسط من يخلق العنف والتخلف، وهناك من يدفع نحو التعاون والازدهار والسلام، في العالم العربي يدركون الآن أكثر فأكثر أن إسرائيل تقف، كما وقفت دائما، مع السلام والتعاون".في هذه السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، صباح اليوم الأحد، إن الحرس الثوري لطالما حافظ على الأمن في البلاد.ونقلت وكالة إرنا، عن عبد اللهيان، أن الحرس الثوري يضمن للشعب الإيراني الحفاظ على الأمن، وأن كبار قادة الحرس لم يدخروا جهدا لضمان مصالح الشعب الإيراني، أيضا.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني
بينيت لبلينكن: قلقون من احتمال رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، عن "قلق إسرائيل البالغ بشأن احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية".
وقال بينيت، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "نحن قلقون بشأن نية رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية"، مضيفا: "آمل أن تستمع الولايات المتحدة للأصوات المعنية من المنطقة، من إسرائيل وغيرها، بشأن هذه القضية المهمة للغاية".
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديره للرئيس الأمريكي جو بايدن على الدعم الأمريكي لمنظومة القبة الحديدية، مجددا التأكيد على الموقف الإسرائيلي من محادثات فيينا والاتفاق النووي، وبشكل خاص معارضة إسرائيل لرفع الحرس الثوري عن قائمة المنظمات الإرهابية.
وكان بينيت أكد في وقت سابق اليوم، أن "الحوثيين يهاجمون السعودية نيابة عن الحرس الثوري
"، مشيرا إلى أن إيران تشعل نيران الحرب في منطقة الشرق الاوسط.
وحسب ما نشره المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفير جندلمان، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال بينيت إن العالم العربي الآن يدرك أن إسرائيل تقف مع السلام وليس مع الحرب، على حد قوله.
وأضاف: "هناك في الشرق الأوسط من يخلق العنف والتخلف، وهناك من يدفع
نحو التعاون والازدهار والسلام، في العالم العربي يدركون الآن أكثر فأكثر أن إسرائيل تقف، كما وقفت دائما، مع السلام والتعاون".
في هذه السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، صباح اليوم الأحد، إن الحرس الثوري لطالما حافظ على الأمن
في البلاد.
ونقلت وكالة إرنا
، عن عبد اللهيان، أن الحرس الثوري يضمن للشعب الإيراني الحفاظ على الأمن، وأن كبار قادة الحرس لم يدخروا جهدا لضمان مصالح الشعب الإيراني، أيضا.