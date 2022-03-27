https://arabic.sputniknews.com/20220327/بينيت-نقف-إلى-جانب-مواطني-أوكرانيا-1060526108.html

بينيت: نقف إلى جانب مواطني أوكرانيا

بينيت: نقف إلى جانب مواطني أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن بلاده تقف إلى جانب مواطني أوكرانيا. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T13:12+0000

2022-03-27T13:12+0000

2022-03-27T13:12+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

أخبار أوكرانيا

روسيا

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ونقلت قناة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مساء اليوم الأحد، عن بينيت، أن إسرائيل تقف إلى جانب مواطني أوكرانيا، كما أنها ستواصل محاولة المساعدة من أجل تخفيف المعاناة على كاهل المواطنين الأوكرانيين.وأعرب نفتالي بينيت عن فخره بما تقوم به بلاده تجاه المواطنين الأوكرانيين، وهو ما صرح به خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، والتي تعقد صباح الأحد من كل أسبوع.وكان بينيت قد تلقى، أول أمس الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بمناسبة مرور 30 يوما على الأزمة الأوكرانية، ناقش معه تطورات الوضع على الأرض في البلاد.وأوضحت صحيفة "معاريف" أن اتصال زيلينسكي يأتي بعد يومين فقط من اتصال سابق بينهما، ربما يكون السابع أو الثامن منذ بدء الأزمة الأوكرانية.وفي السياق نفسه، أجرى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اتصالات منذ أسبوعين مع مكتب زيلينسكي لترتيب زيارة لنفتالي بينيت إلى العاصمة الأوكرانية كييف، قريبا.والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، يوم 5 مارس/ آذار الجاري، في إطار جهود الوساطة التي يقوم بها. وصرح بينيت في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي: "في الأسابيع الأخيرة كان هناك بعض التقدم بين أوكرانيا وروسيا، لكن الفجوات في عدد من الموضوعات الأساسية كبيرة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220325/إعلام-على-إسرائيل-استخلاص-العبر-من-الأزمة-الأوكرانية-1060438700.html

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