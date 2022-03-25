https://arabic.sputniknews.com/20220325/إعلام-على-إسرائيل-استخلاص-العبر-من-الأزمة-الأوكرانية-1060438700.html

إعلام: على إسرائيل استخلاص العبر من الأزمة الأوكرانية

إعلام: على إسرائيل استخلاص العبر من الأزمة الأوكرانية

طالبت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية باستخلاص العبر من الأزمة الأوكرانية الجارية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T08:39+0000

2022-03-25T08:39+0000

2022-03-25T08:39+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، في عددها الأسبوعي، أنه يجب على إسرائيل استخلاص العبر من الأزمة الأوكرانية، خاصة من الناحية العسكرية والأمنية، وتحديدا محدودية فعالية الدبابات وضعفها في ميدان الحرب الحديث.وأكدت الصحيفة أن الأزمة الأوكرانية قد أثبتت ضعف سلاح الدبابات أمام الأسلحة التقنية الحديثة، وأوضحت أنه يجب على الجيش الإسرائيلي الاستفادة مما يجري على الأرض في أوكرانيا، من ضرورة تحديث المنظومة والعتاد العسكري.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاستفادة ربما تكون أهم بكثير من المفاوضات التي يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.وفي السياق نفسه، أجري مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اتصالات منذ عشرة أيام مع مكتب زيلينسكي لترتيب زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف قريبا.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه "وحسب المعلومات التي حصلت عليها فإن ديوان بينيت طلب في نهاية الأسبوع الماضي من جهاز الأمن العام (الشاباك) وضع خطة أمنية لحراسة بينيت وتأمينه في حال توجه إلى كييف فعلا".ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي تأكيده أن مكتب زيلينسكي دعا بينيت للزيارة كجزء من جهود وساطة وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم 5 مارس/ آذار في إطار جهود الوساطة التي يقوم بها. وقال بينيت اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي: "في الأسابيع الأخيرة كان هناك بعض التقدم بين أوكرانيا وروسيا، لكن الفجوات في عدد من الموضوعات الأساسية كبيرة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/إعلام-معاملة-زيلينسكي-لإسرائيل-مزيج-بين-الإساءة-والمغازلة-1060385674.html

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