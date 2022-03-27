https://arabic.sputniknews.com/20220327/تفاصيل-اختتام-إكسبو-2020-دبي-يشارك-فيه-نجوم-عالميون-1060511284.html

تفاصيل اختتام "إكسبو 2020 دبي"... يشارك فيه نجوم عالميون

تفاصيل اختتام "إكسبو 2020 دبي"... يشارك فيه نجوم عالميون

يسدل معرض "إكسبو 2020 دبي" الستار على نسخته المقامة في إمارة دبي الخليجية يوم الخميس ‏الموافق 31 مارس/ آذار الجاري، والذي من المتوقع أن يكون، من أكثر الأيام... 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T08:35+0000

2022-03-27T08:35+0000

2022-03-27T08:35+0000

إكسبو 2020 دبي

العالم العربي

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وسيشارك في حفل الختام فنانون عالميون، من أمثال المغنية الأمريكية كريستينا أغيليرا، والمغنية الألمانية نورا جونز، وعازف التشيللو يويو ما، الذين سيقدمون عروضا منفردة، موزعة على منصة اليوبيل ومسرح دبي ميلينيوم، وفقا صحيفة "البيان" الإماراتية.كما ستقدم فرقة "وورلد سترينغ إكسبو 2020" عرضا في الحفل الختامي للمعرض، والتي تضم 16 موسيقيا عالميا، بقيادة المايسترو هاروت فازليان، وعازفة البيانو الإيطالية، إليانورا كونستانتيني.بينما سيؤدي 40 عضوا من جوقة أطفال مقرها الإمارات، النشيد الوطني للبلاد، برفقة أوركسترا الفردوس النسائية، بقيادة ياسمينا صباح.وسيرتدي ما يزيد عن 400 فني ومتطوع من 56 دولة مختلفة 745 زيا مخصصا للتتويج حفل ختام المعرض العالمي.وفي ختام الحفل، سيسلم وزير التسامح والتعايش في الإمارات والمفوض العام لـ"إكسبو 2020 دبي"، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، علم المكتب الدولي للمعارض، إلى رئيس الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض، جاي تشول تشوي، والذي سيسلمه بدوره إلى ممثلي "إكسبو 2025" أوساكا كانساي.وسيبث حفل ختام معرض "إكسبو 2020 دبي" مباشرة على منصة "إكسبو" الافتراضية، وتلفزيون "إكسبو".

https://arabic.sputniknews.com/20220215/محمد-بن-راشد-يستقبل-أردوغان-في-معرض-إكسبو-2020-دبي-صور-1058642584.html

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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم