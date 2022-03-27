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حركة حماس الفلسطينية تعلن "مباركة" عملية إطلاق النار على إسرائيليين في الخضيرة
حركة حماس الفلسطينية تعلن "مباركة" عملية إطلاق النار على إسرائيليين في الخضيرة
أعلنت حركة حماس الفلسطينية "مباركتها" لعملية إطلاق النار التي وقعت مساء اليوم الأحد، شمالي إسرائيل. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T20:14+0000
2022-03-27T20:14+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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واعتبرت "حماس" أن العملية رد "طبيعي ومشروع" على جرائم إسرائيل، حسب بيانها الذي نقله موقع "قدس برس" .وقال البيان: "الشعب الفلسطيني ماضٍ في طريق الدفاع عن أرضه ومقدساته بكل الوسائل، حتى التحرير والعودة".وأشار إلى أن "بسالة وإقدام منفذي هذه العملية" كان "ثأرا لدماء الشهداء".وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "بالتزامن مع قمة وزراء الخارجية في النقب، لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة مساء اليوم (الأحد) في إطلاق نار في شارع هربرت صموئيل وسط الخضيرة".وأضافت أنه تم نقل ثلاثة مصابين في حالة وصفت بالمتوسطة إلى مستشفى هليل يافي في المدينة.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس الفلسطينية تعلن "مباركة" عملية إطلاق النار على إسرائيليين في الخضيرة

20:14 GMT 27.03.2022
© AP Photo / Adel Hanaحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، فبراير 2020
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© AP Photo / Adel Hana
أعلنت حركة حماس الفلسطينية "مباركتها" لعملية إطلاق النار التي وقعت مساء اليوم الأحد، شمالي إسرائيل.
واعتبرت "حماس" أن العملية رد "طبيعي ومشروع" على جرائم إسرائيل، حسب بيانها الذي نقله موقع "قدس برس" .
وقال البيان: "الشعب الفلسطيني ماضٍ في طريق الدفاع عن أرضه ومقدساته بكل الوسائل، حتى التحرير والعودة".
وأشار إلى أن "بسالة وإقدام منفذي هذه العملية" كان "ثأرا لدماء الشهداء".
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "بالتزامن مع قمة وزراء الخارجية في النقب، لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة مساء اليوم (الأحد) في إطلاق نار في شارع هربرت صموئيل وسط الخضيرة".
وأضافت أنه تم نقل ثلاثة مصابين في حالة وصفت بالمتوسطة إلى مستشفى هليل يافي في المدينة.
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