https://arabic.sputniknews.com/20220327/نائب-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-عن-قمة-النقب-عهد-جديد-1060540144.html
نائب وزير الدفاع الإسرائيلي عن "قمة النقب": عهد جديد
نائب وزير الدفاع الإسرائيلي عن "قمة النقب": عهد جديد
رحب نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ألون شوستر، بـ "قمة النقب" المنعقدة حاليا بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب، معتبرا أنها "عهد جديد". 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T18:01+0000
2022-03-27T18:01+0000
2022-03-27T18:01+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شوستر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بعد وقت قصير من انطلاق القمة في مستوطنة سديه بوكر بصحراء النقب.وقال المسؤول الإسرائيلي: "نحن في عهد جديد حيث تحالف من هيئات ودول معتدلة ضد المحور الراديكالي ومحور الشر ومحور التهديد للسلام العالمي وبالتأكيد الإقليمي".وأضاف: "نريد تعزيز القدرة على التعاون على المستويات الدبلوماسية والاستخباراتية والعسكرية والاقتصادية، أولا وقبل كل شيء من أجل خلق عالم أفضل، ولكن أيضا عالم أكثر أمنا".ويجتمع حاليا، وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين في مستوطنة سديه بوكر الإسرائيلي في صحراء النقب.ويشير مراقبون ووسائل إعلام عبرية إلى أن القمة ستركز في المقام الأول على ما تعتبره الدول المشاركة "تهديدات" من قبل إيران في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/قناة-إسرائيلية-لابيد-تحدث-مع-وزراء-الخارجية-العرب-عن-إنشاء-تحالف-إقليمي-1060539592.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
نائب وزير الدفاع الإسرائيلي عن "قمة النقب": عهد جديد
رحب نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ألون شوستر، بـ "قمة النقب" المنعقدة حاليا بمشاركة 4 وزراء خارجية عرب، معتبرا أنها "عهد جديد".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شوستر لصحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية بعد وقت قصير من انطلاق القمة في مستوطنة سديه بوكر بصحراء النقب.
وقال المسؤول الإسرائيلي: "نحن في عهد جديد حيث تحالف من هيئات ودول معتدلة ضد المحور الراديكالي ومحور الشر ومحور التهديد للسلام العالمي وبالتأكيد الإقليمي".
وأضاف: "نريد تعزيز القدرة على التعاون على المستويات الدبلوماسية والاستخباراتية والعسكرية والاقتصادية، أولا وقبل كل شيء من أجل خلق عالم أفضل، ولكن أيضا عالم أكثر أمنا".
ويجتمع حاليا، وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين في مستوطنة سديه بوكر الإسرائيلي في صحراء النقب.
ويشير مراقبون ووسائل إعلام عبرية إلى أن القمة ستركز في المقام الأول على ما تعتبره الدول المشاركة "تهديدات" من قبل إيران في المنطقة.