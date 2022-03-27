رئيس الوزراء الإسرائيلي: اتفاقات إبراهام التقت بسلامنا القديم مع مصر
09:45 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 09:46 GMT 27.03.2022)
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت بين ما يسمى بـ"اتفاقات إبراهام"، وبين معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية.
وحسب ما نشره المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفير جندلمان، عبر حسابه في موقع تويتر، وصف بينت لقاءه الأسبوع الماضي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بأنه لحظة حاسمة.
رئيس الوزراء بينيت: "شاهدنا الأسبوع الماضي خلال لقائي مع الرئيس السيسي وولي عهد أبوظبي لحظة حاسمة. سلامنا القديم مع مصر التقى السلام الجديد. نصب مضمونا دبلوماسيا واقتصادي وأمنيا في هذه العلاقات, بغية خلق صلة بين الدول المعتدلة في المنطقة". #قمة_النقب pic.twitter.com/9zKdbidVxm— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 27, 2022
وقال بينت خلال كلمته في جلسة الحكومة: "شاهدنا الأسبوع الماضي خلال لقائي مع الرئيس السيسي وولي عهد أبوظبي لحظة حاسمة، سلامنا القديم مع مصر التقى السلام الجديد".
وأوضح أن هذا اللقاء "نصب مضمونا دبلوماسيا واقتصاديا وأمنيا في هذه العلاقات, بغية خلق صلة بين الدول المعتدلة في المنطقة".
قال رئيس الوزراء بينيت عن #قمة_النقب: "اليوم هو يوم احتفالي ومؤثر جدا حيث نستضيف هنا وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والإمارات والمغرب والبحرين. إسرائيل هي لاعبة مهمة على الساحة الدولية والاقليمية. نراعي علاقات قديمة ونبني جسورا جديدة". pic.twitter.com/QZnsT9sktF— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 27, 2022
ووصف بينيت قمة النقب بأنها "يوم احتفالي ومؤثر جدا حيث نستضيف هنا وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والإمارات والمغرب والبحرين".
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه القمة دليلا على أن بلاده أصبحت "لاعبة مهمة على الساحة الدولية والاقليمية، نراعي علاقات قديمة ونبني جسورا جديدة".
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أول أمس الجمعة، عن عقد "قمة دولية" في القدس، اليوم الأحد، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب، وهي القمة التي تقرر نقلها إلى مدينة "النقب"، أو سميت بقمة "النقب".
وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".
وأضافت الخارجية في بيانها أن "اللقاء سيعقد في يومي 27، و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من مصر والإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة".