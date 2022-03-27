https://arabic.sputniknews.com/20220327/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-سابق-يكشف-أسباب-عقد-قمة-النقب-في-بلاده-1060510148.html

مسؤول عسكري إسرائيلي سابق يكشف أسباب عقد قمة "النقب" في بلاده

مسؤول عسكري إسرائيلي سابق يكشف أسباب عقد قمة "النقب" في بلاده

كشف مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، أمس السبت، عن الأسباب الحقيقية وراء عقد قمة "النقب" في بلاده، وفي هذا التوقيت، تحديدا. 27.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-27T08:02+0000

2022-03-27T08:02+0000

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وأجرت هيئة البث الإسرائيلية لقاء مع الجنرال عاموس غلعاد، الرئيس السابق للدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، الذي أوضح أن سبب عقد قمة "النقب" في بلاده يعود إلى محاولة تكوين حلف استراتيجي يجمع بعض الدول العربية بإسرائيل.وكشف غلعاد في لقائه مع القناة العبرية أن القمة التي تم تحويل مقرها من مدينة القدس المحتلة إلى مدينة "النقب" جنوبي إسرائيل، بمشاركة وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، ومعهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يعد الهدف الأساسي لها هو توجيه رسالة إلى إيران.وأفاد الجنرال عاموس غلعاد بأن قمة "النقب" مهمة كونها تعني توسيع دائرة التعاون بين إسرائيل وبعض الدول العربية، وهو الأمر الذي يعزز من مكانة إسرائيل في المنطقة.وشدد الجنرال الإسرائيلي السابق على أن عقد قمة عربية أمريكية في بلاده يعني توسيع التعاون بين إسرائيل والدول العربية، كما أن الهدف من عقدها، بشكل أساسي، يهدف إلى مواجهة إيران وتوجيه رسالة قوية إلى طهران، فضلا عن مواجهة ما أسماه بـ "الإرهاب الإسلامي السني".وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، أول أمس الجمعة، عن عقد "قمة دولية" في القدس، اليوم الأحد، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب، وهي القمة التي تقرر نقلها إلى مدينة "النقب"، أو سميت بقمة "النقب".وجاء في بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن "لقاء سياسياً تاريخياً سيعقد في إسرائيل ويجمع وزراء خارجية عرب، وأمريكا، بدعوة من وزير الخارجية يائير لابيد".وأضافت الخارجية في بيانها أن "اللقاء سيعقد في يومي 27، و28 من الشهر الجاري، وهو أول لقاء سياسي من نوعه في إسرائيل، حيث سيجري وزير خارجية الولايات المتحدة، ووزراء خارجية كل من مصر والإمارات، المغرب، والبحرين، عدداً من الاجتماعات السياسية المشتركة".

https://arabic.sputniknews.com/20220326/وسط-مشاركة-عربية-أمريكية-هل-يشارك-الأردن-في-قمة-النقب-بإسرائيل-1060500750.html

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