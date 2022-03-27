https://arabic.sputniknews.com/20220327/رئيس-لوغانسك-لا-يستبعد-إجراء-استفتاء-بشأن-انضمام-الجمهورية-إلى-روسيا-1060511971.html
رئيس لوغانسك لا يستبعد إجراء استفتاء بشأن انضمام الجمهورية إلى روسيا
رئيس لوغانسك لا يستبعد إجراء استفتاء بشأن انضمام الجمهورية إلى روسيا
لم يستبعد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، إمكانية إجراء استفتاء في الجمهورية على الانضمام إلى روسيا الاتحادية في المستقبل القريب. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T08:49+0000
2022-03-27T08:49+0000
2022-03-27T09:02+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال باسيتشنيك في لقاء مع صحفيين أجانب "أعتقد أنه في المستقبل القريب سيجرى استفتاء على أراضي الجمهورية، يمارس فيه الشعب حقه الدستوري المطلق ويعبر عن رأيه في الانضمام إلى روسيا الاتحادية".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
رئيس لوغانسك لا يستبعد إجراء استفتاء بشأن انضمام الجمهورية إلى روسيا
08:49 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 09:02 GMT 27.03.2022)
لم يستبعد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، إمكانية إجراء استفتاء في الجمهورية على الانضمام إلى روسيا الاتحادية في المستقبل القريب.
وقال باسيتشنيك في لقاء مع صحفيين أجانب "أعتقد أنه في المستقبل القريب سيجرى استفتاء على أراضي الجمهورية، يمارس فيه الشعب حقه الدستوري المطلق ويعبر عن رأيه في الانضمام إلى روسيا الاتحادية".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا
، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.