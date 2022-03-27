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https://arabic.sputniknews.com/20220327/طالبان-تخصص-3-أيام-في-الأسبوع-للنساء-لدخول-المنتزهات-وباقي-أيام-الأسبوع-للرجال-1060507992.html
"طالبان" تخصص 3 أيام في الأسبوع للنساء لدخول المنتزهات وباقي أيام الأسبوع للرجال
"طالبان" تخصص 3 أيام في الأسبوع للنساء لدخول المنتزهات وباقي أيام الأسبوع للرجال
قررت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأحد، الفصل بين النساء والرجال في المنتزهات ومرافق الترفيه وذلك عن طريق تخصيص 3 أيام في الأسبوع للنساء لارتياد هذه المرافق... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T06:42+0000
2022-03-27T06:42+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. ذكرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للحركة، في بيان "في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، يمكن للمرأة أن تذهب إلى مدن الملاهي مرتدية الحجاب ولا يسمح للرجال بالذهاب في هذه الأيام حتى المجاهدين [عناصر الحركة] وغيرهم".وأضاف البيان "يمكن للرجال الذهاب إلى مدن الملاهي أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، ويسمح للمجاهدين أيضا بالذهاب في هذه الأيام من دون أسلحة أو شارات عسكرية".يذكر أن الحركة أمرت بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان في وقت سابق.ونقلت "فرانس برس" عن الناطق باسم وزارة التعليم عزيز أحمد ريان أنه: "في أفغانستان، خصوصا في القرى، العقليات ليست جاهزة بعد".وأضاف الناطق باسم الوزارة: "لدينا بعض القيود الثقافية... لكن الناطقين الرئيسيين باسم الإمارة الإسلامية سيقدمون توضيحات أفضل".
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أخبار أفغانستان اليوم

"طالبان" تخصص 3 أيام في الأسبوع للنساء لدخول المنتزهات وباقي أيام الأسبوع للرجال

06:42 GMT 27.03.2022
© AFP 2022 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© AFP 2022 / Mohd Rasfan
قررت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأحد، الفصل بين النساء والرجال في المنتزهات ومرافق الترفيه وذلك عن طريق تخصيص 3 أيام في الأسبوع للنساء لارتياد هذه المرافق شريطة ارتداء الحجاب، وتخصيص باقي أيام الأسبوع للرجال.
كابول - سبوتنيك. ذكرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للحركة، في بيان "في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، يمكن للمرأة أن تذهب إلى مدن الملاهي مرتدية الحجاب ولا يسمح للرجال بالذهاب في هذه الأيام حتى المجاهدين [عناصر الحركة] وغيرهم".

وأضاف البيان "يمكن للرجال الذهاب إلى مدن الملاهي أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، ويسمح للمجاهدين أيضا بالذهاب في هذه الأيام من دون أسلحة أو شارات عسكرية".
يذكر أن الحركة أمرت بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان في وقت سابق.
ونقلت "فرانس برس" عن الناطق باسم وزارة التعليم عزيز أحمد ريان أنه: "في أفغانستان، خصوصا في القرى، العقليات ليست جاهزة بعد".
وأضاف الناطق باسم الوزارة: "لدينا بعض القيود الثقافية... لكن الناطقين الرئيسيين باسم الإمارة الإسلامية سيقدمون توضيحات أفضل".
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