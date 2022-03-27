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https://arabic.sputniknews.com/20220327/قناة-إسرائيلية-لابيد-تحدث-مع-وزراء-الخارجية-العرب-عن-إنشاء-تحالف-إقليمي-1060539592.html
قناة إسرائيلية: لابيد تحدث مع وزراء الخارجية العرب عن إنشاء تحالف إقليمي
قناة إسرائيلية: لابيد تحدث مع وزراء الخارجية العرب عن إنشاء تحالف إقليمي
قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن وزير الخارجية يائير لابيد طرح على وزراء الخارجية العرب المشاركين في قمة النقب إمكانية إنشاء تحالف إقليمي. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T17:37+0000
2022-03-27T17:37+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ونقلت القناة عن مصادر مقربة من وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد أنه "بحث بالفعل مع وزارء الخارجية إمكانية إنشاء تحالف إقليمي - سواء فيما يتعلق بتهديدات الطائرات الإيرانية المسيرة دون طيار، أو فيما يتعلق بالهجمات البحرية أو على خلفية الحرب في أوكرانيا".وأضافت المصادر: "في المحادثات الأولية بالفعل، وعلى خلفية الأحداث في أوروبا، تبرز أفكار بنية الأمن الإقليمي، سواء من الجو أو من البحر ومن تهديدات القرصنة".ويجتمع حاليا، وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين في مستوطنة سديه بوكر الإسرائيلية في صحراء النقب.وأعلنت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية حالة التأهب جنوبي البلاد خوفا من التهديدات الجوية خلال قمة النقب.وانطلقت عدة طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لتأمين وصول طائرات وزراء الخارجية العرب إلى قاعدة "نفاطيم" الجوية في مدينة بئر السبع.ويشير مراقبون ووسائل إعلام عبرية إلى أن القمة ستركز في المقام الأول على ما تعتبره الدول المشاركة "تهديدات" من قبل إيران في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/وزير-الخارجية-الإماراتي-يصل-إلى-إسرائيل-للمشاركة-في-قمة-النقب-1060532765.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

قناة إسرائيلية: لابيد تحدث مع وزراء الخارجية العرب عن إنشاء تحالف إقليمي

17:37 GMT 27.03.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / POOL
قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن وزير الخارجية يائير لابيد طرح على وزراء الخارجية العرب المشاركين في قمة النقب إمكانية إنشاء تحالف إقليمي.
ونقلت القناة عن مصادر مقربة من وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد أنه "بحث بالفعل مع وزارء الخارجية إمكانية إنشاء تحالف إقليمي - سواء فيما يتعلق بتهديدات الطائرات الإيرانية المسيرة دون طيار، أو فيما يتعلق بالهجمات البحرية أو على خلفية الحرب في أوكرانيا".
وأضافت المصادر: "في المحادثات الأولية بالفعل، وعلى خلفية الأحداث في أوروبا، تبرز أفكار بنية الأمن الإقليمي، سواء من الجو أو من البحر ومن تهديدات القرصنة".
ويجتمع حاليا، وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والمغرب والإمارات والبحرين في مستوطنة سديه بوكر الإسرائيلية في صحراء النقب.
وأعلنت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية حالة التأهب جنوبي البلاد خوفا من التهديدات الجوية خلال قمة النقب.
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يلتقي مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى إسرائيل للمشاركة في "قمة النقب"
15:10 GMT
وانطلقت عدة طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لتأمين وصول طائرات وزراء الخارجية العرب إلى قاعدة "نفاطيم" الجوية في مدينة بئر السبع.
ويشير مراقبون ووسائل إعلام عبرية إلى أن القمة ستركز في المقام الأول على ما تعتبره الدول المشاركة "تهديدات" من قبل إيران في المنطقة.
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