https://arabic.sputniknews.com/20220327/وزير-الخارجية-الإماراتي-يصل-إلى-إسرائيل-للمشاركة-في-قمة-النقب-1060532765.html
وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى إسرائيل للمشاركة في "قمة النقب"
وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى إسرائيل للمشاركة في "قمة النقب"
وصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى إسرائيل، اليوم الأحد، للمشاركة في قمة هي الأولى من نوعها تعقد في صحراء النقب. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T15:10+0000
2022-03-27T15:10+0000
2022-03-27T15:10+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن طائرة بن زايد حطت في قاعدة نفاطيم الجوية في مدينة بئر السبع بالنقب.وقبل ذلك بوقت قصير وصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل لحضور القمة.ومن المقرر أن يشارك في تلك القمة أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى إسرائيل مساء السبت، وأجرى لقاءات مع وزير خارجيتها يائير لابيد ورئيس وزرائها نفتالي بينيت وكذلك وزير دفاعها بيني غانتس.كذلك، من المقرر أن يصل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والمغربي ناصر بوريطة للمشاركة في القمة، التي قالت وسائل إعلام عبرية إنها ستركز على "التهديدات الإيرانية".
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى إسرائيل للمشاركة في "قمة النقب"
وصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى إسرائيل، اليوم الأحد، للمشاركة في قمة هي الأولى من نوعها تعقد في صحراء النقب.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن طائرة بن زايد حطت في قاعدة نفاطيم الجوية في مدينة بئر السبع بالنقب.
وقبل ذلك بوقت قصير وصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل لحضور القمة.
ومن المقرر أن يشارك في تلك القمة أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
الذي وصل إلى إسرائيل مساء السبت، وأجرى لقاءات مع وزير خارجيتها يائير لابيد ورئيس وزرائها نفتالي بينيت وكذلك وزير دفاعها بيني غانتس.
كذلك، من المقرر أن يصل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والمغربي ناصر بوريطة للمشاركة في القمة، التي قالت وسائل إعلام عبرية إنها ستركز على "التهديدات الإيرانية".