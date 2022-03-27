https://arabic.sputniknews.com/20220327/مارين-لوبان-لن-أنافس-مرة-أخرى-إذا-خسرت-انتخابات-رئاسة-فرنسا--1060505820.html
مارين لوبان: لن أنافس مرة أخرى إذا خسرت انتخابات رئاسة فرنسا
مارين لوبان: لن أنافس مرة أخرى إذا خسرت انتخابات رئاسة فرنسا
ألمحت مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان اليوم الأحد إلى أن محاولتها الثالثة للوصول إلى قصر الإليزيه ربما تكون الأخيرة إذا لم تكلل... 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T01:46+0000
2022-03-27T01:46+0000
2022-03-27T01:46+0000
أخبار فرنسا
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وقالت لوبان في حديث أدلت به لصحيفة جورنال دو ديماتش الأسبوعية الفرنسية إنه في حالة هزيمتها ستبحث عن دور تكون فيه أكثر فائدة.وأضافت لوبان التي خاضت الانتخابات في 2012 ووصلت لجولة الإعادة في 2017 لكنها انهزمت أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "في هذه الحالة (الخسارة) لا أعتقد أنني سأترشح (مرة أخرى) لكنني سأستمر في القيام بما أفعله منذ سنوات وهو الدفاع عن الشعب الفرنسي. لا أعرف من أي منصب ولكن سيكون المنصب الذي أكون فيه أكثر فاعلية".ودافعت لوبان عن تعاملاتها السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي جعلتها عرضة للانتقادات منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستشهدة بالعلاقات التي أقامها رؤساء فرنسيون في السابق معه.وتشير استطلاعات الرأي مرة أخرى إلى أن ماكرون ولوبان قد يتأهلان إلى الجولة الأخيرة من الانتخابات المقررة هذا العام ومن المرجح فوز ماكرون في نهاية المطاف.
https://arabic.sputniknews.com/20220223/الانتخابات-الرئاسية-في-فرنسا-ماكرون-يبدأ-حملته-الانتخابية-من-مدينة-مارسيليا-1059038656.html
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أخبار فرنسا
مارين لوبان: لن أنافس مرة أخرى إذا خسرت انتخابات رئاسة فرنسا
ألمحت مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان اليوم الأحد إلى أن محاولتها الثالثة للوصول إلى قصر الإليزيه ربما تكون الأخيرة إذا لم تكلل بالنجاح.
وقالت لوبان في حديث أدلت به لصحيفة جورنال دو ديماتش الأسبوعية الفرنسية إنه في حالة هزيمتها ستبحث عن دور تكون فيه أكثر فائدة.
وأضافت لوبان التي خاضت الانتخابات في 2012 ووصلت لجولة الإعادة في 2017 لكنها انهزمت أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "في هذه الحالة (الخسارة) لا أعتقد أنني سأترشح (مرة أخرى) لكنني سأستمر في القيام بما أفعله منذ سنوات وهو الدفاع عن الشعب الفرنسي. لا أعرف من أي منصب ولكن سيكون المنصب الذي أكون فيه أكثر فاعلية".
ودافعت لوبان عن تعاملاتها السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي جعلتها عرضة للانتقادات منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستشهدة بالعلاقات التي أقامها رؤساء فرنسيون في السابق معه.
وتشير استطلاعات الرأي مرة أخرى إلى أن ماكرون ولوبان قد يتأهلان إلى الجولة الأخيرة من الانتخابات المقررة هذا العام ومن المرجح فوز ماكرون في نهاية المطاف.