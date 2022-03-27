https://arabic.sputniknews.com/20220327/متظاهرون-يعترضون-موكب-مرشحة-الرئاسة-الفرنسية-ماري-لوبان-ويرددون-هتافات-ضدها-1060519651.html
متظاهرون يعترضون موكب مرشحة الرئاسة الفرنسية ماري لوبان ويرددون هتافات ضدها
متظاهرون يعترضون موكب مرشحة الرئاسة الفرنسية ماري لوبان ويرددون هتافات ضدها
تعرضت مرشحة الرئاسة الفرنسية ماري لوبان لمضايقات من قبل المتظاهرين في إقليم جوادلوب الفرنسي. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T11:24+0000
2022-03-27T11:24+0000
2022-03-27T11:24+0000
ماري لوبان
أخبار فرنسا
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وحسب "رويترز"، فإن محتجين في إقليم جوادلوب الفرنسي سخروا، من المرشحة الرئاسية اليمينية ماري لوبان، ودخلوا فندقًا كانت تسجل فيه برنامجًا تلفزيونيًا.وردد المتظاهرون هتافات "اخرجي لوبان" و"لوبان عنصرية"، بينما كانوا يتجمعون حول المرشحة أثناء اصطحابها خارج الغرفة وعبر الفندق، أمس السبت.وأكد المتحدث باسمها جوليان أودول لموقع "فرانس إنفو" إن حملتها تنوي تقديم شكوى، قائلا: "هذا تحريض من المتشددين اليساريين المتطرفين، والجماعات السوداء المحلية الذين يفسدون كل شيء، أينما كانوا ينشطون في أراضي الجمهورية"، في إشارة إلى حركة مناهضة للفاشية التي غالبًا ما يُلقى باللوم عليها في أعمال العنف في مسيرات الشوارع في فرنسا خلال حركة السترات الصفراء.وتركز لوبان، المصنفة بأنها يمينية على القضايا المحلية، مثل التضخم وتكلفة المعيشة خلال حملتها، في حين انخرط ماكرون في سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية، بما في ذلك اجتماعات الناتو ومجموعة السبع وأوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/مارين-لوبان-لن-أنافس-مرة-أخرى-إذا-خسرت-انتخابات-رئاسة-فرنسا--1060505820.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ماري لوبان, أخبار فرنسا
متظاهرون يعترضون موكب مرشحة الرئاسة الفرنسية ماري لوبان ويرددون هتافات ضدها
تعرضت مرشحة الرئاسة الفرنسية ماري لوبان لمضايقات من قبل المتظاهرين في إقليم جوادلوب الفرنسي.
وحسب "رويترز"، فإن محتجين في إقليم جوادلوب الفرنسي سخروا، من المرشحة الرئاسية اليمينية ماري لوبان
، ودخلوا فندقًا كانت تسجل فيه برنامجًا تلفزيونيًا.
وردد المتظاهرون هتافات "اخرجي لوبان" و"لوبان عنصرية"، بينما كانوا يتجمعون حول المرشحة أثناء اصطحابها خارج الغرفة وعبر الفندق، أمس السبت.
وأكد المتحدث باسمها جوليان أودول لموقع "فرانس إنفو" إن حملتها تنوي
تقديم شكوى، قائلا: "هذا تحريض من المتشددين اليساريين المتطرفين، والجماعات السوداء المحلية الذين يفسدون كل شيء، أينما كانوا ينشطون في أراضي الجمهورية"، في إشارة إلى حركة مناهضة للفاشية التي غالبًا ما يُلقى باللوم عليها في أعمال العنف في مسيرات الشوارع في فرنسا خلال حركة السترات الصفراء.
يشار إلى أن استطلاعات الرأي الفرنسية تظهر أن لوبان والرئيس إيمانويل ماكرون هما المرشحان المحتملان للفوز بالصدارة في الجولة الأولى من الانتخابات في 10 أبريل/نيسان والانتقال إلى جولة الإعادة في 24 أبريل، حيث يُنظر إلى ماكرون على أنه الفائز النهائي.
وتركز لوبان، المصنفة بأنها يمينية على القضايا المحلية، مثل التضخم وتكلفة المعيشة
خلال حملتها، في حين انخرط ماكرون في سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية، بما في ذلك اجتماعات الناتو ومجموعة السبع وأوروبا.