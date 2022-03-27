https://arabic.sputniknews.com/20220327/محافظ-جنوب-سيناء-يكشف-تفاصيل-البطولة-الدولية-العربية-الأولى-للهجن-1060522278.html
محافظ جنوب سيناء يكشف تفاصيل البطولة الدولية العربية الأولى للهجن
محافظ جنوب سيناء يكشف تفاصيل البطولة الدولية العربية الأولى للهجن
قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إن مدينة شرم الشيخ تستضيف العديد من البطولات الرياضية الدولية خلال الفترة الحالية. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T12:07+0000
2022-03-27T12:07+0000
2022-03-27T12:11+0000
جنوب سيناء
سباقات الهجن
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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرته "سبوتنيك" للإعلان عن تفاصيل "البطولة الدولية العربية الأولى للهجن"، التي تقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلى 8 مايو/ أيار المقبل، أن الدولة تكلفت بنحو 25 مليون لإقامة مضمار السباق في شرم الشيخ، من الجهود الذاتية، حيث بلغت التكلفة النهائية نحو 105 ملايين جنيه مصري.وكشف عن أن الفكرة جاءت بعد حضوره لسباقات الهجن التي كانت تقام بشكل محلي في نويبع، وأنه وعد القائمين على السباق بتنظيم السباق على مستوى دولي.وأشار فودة إلى أن المخطط المستقبلي للبطولة الدولية يتضمن الاستثمار في العديد من المشروعات بالمنطقة بما يعود بالنفع على المنطقة والعاملين فيها، ويساهم في تطوير المنشآت في المناطق التي يقام فيها السباق، وأن العديد من هذه العمليات أعدت في الوقت الراهن.وبحسب فودة، فإن السباق الذي يقام بعد عيد الفطر يسهم في تنشيط حركة السياحة في الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن موقف المضمار يصمم بآلية تسمح بحضور ملوك ورؤساء الدول في المستقبل، لافتا إلى أنه سيكون من أهم مضامير العالم لسباق الهجن، خاصة أن العديد من المشروعات سيتم افتتاحها على مدار العام.وتشارك العديد من الدول في السباق، منها الأردن والكويت والسودان والسعودية والإمارات وقطر، وبعض الدول الأوروبية، وفقا لتصريحات محافظ جنوب سيناء.تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، شارك العام الماضي مع اتحاد الهجن المصري في أول مهرجان لسباقات الهجن 2021، بشرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وناصر بن قريع ممثل اتحاد الهجن الإماراتي.
https://arabic.sputniknews.com/20200915/سباق-الهجن-يعود-من-جديد-إلى-صحراء-سيناء-1046545224.html
جنوب سيناء
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جنوب سيناء, سباقات الهجن
محافظ جنوب سيناء يكشف تفاصيل البطولة الدولية العربية الأولى للهجن
12:07 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 12:11 GMT 27.03.2022)
قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إن مدينة شرم الشيخ تستضيف العديد من البطولات الرياضية الدولية خلال الفترة الحالية.
وأضاف خلال
المؤتمر الصحفي الذي حضرته "سبوتنيك" للإعلان عن تفاصيل "البطولة الدولية العربية الأولى للهجن"، التي تقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 إلى 8 مايو/ أيار المقبل، أن الدولة تكلفت بنحو 25 مليون لإقامة مضمار السباق في شرم الشيخ، من الجهود الذاتية، حيث بلغت التكلفة النهائية نحو 105 ملايين جنيه مصري.
15 سبتمبر 2020, 09:55 GMT
وكشف عن أن الفكرة جاءت بعد حضوره لسباقات الهجن
التي كانت تقام بشكل محلي في نويبع، وأنه وعد القائمين على السباق بتنظيم السباق على مستوى دولي.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أوضح فودة أن الإمارات قدمت العديد من أوجه الدعم لسباق الهجن، كما أنها أقامت مضمار الهجن في مدينة العلمين.
وأشار فودة إلى أن المخطط المستقبلي
للبطولة الدولية يتضمن الاستثمار في العديد من المشروعات بالمنطقة بما يعود بالنفع على المنطقة والعاملين فيها، ويساهم في تطوير المنشآت في المناطق التي يقام فيها السباق، وأن العديد من هذه العمليات أعدت في الوقت الراهن.
وبحسب فودة، فإن السباق الذي يقام بعد عيد الفطر يسهم في تنشيط حركة السياحة في الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن موقف المضمار يصمم بآلية تسمح بحضور ملوك ورؤساء الدول في المستقبل، لافتا إلى أنه سيكون من أهم مضامير العالم لسباق الهجن، خاصة أن العديد من المشروعات سيتم افتتاحها على مدار العام.
وتشارك العديد من الدول في السباق، منها الأردن والكويت والسودان والسعودية والإمارات وقطر، وبعض الدول الأوروبية، وفقا لتصريحات محافظ جنوب سيناء.
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، شارك العام الماضي مع اتحاد الهجن المصري في أول مهرجان لسباقات الهجن 2021، بشرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وناصر بن قريع ممثل اتحاد الهجن الإماراتي.