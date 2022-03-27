عربي
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220327/مستشارة-وزير-الطاقة-الأوكراني-كييف-تعمل-على-إخراج-روسيا-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1060528640.html
مسؤولة أوكرانية: كييف تعمل على إخراج روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مسؤولة أوكرانية: كييف تعمل على إخراج روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قالت إيلينا زركال، مستشارة وزير الطاقة الأوكراني، إن أوكرانيا تعمل مع شركائها على إخراج روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T13:55+0000
2022-03-27T13:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073049_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_abcb8c7094367da56fe3650010ec9dc2.jpg
وقالت زركال عبر إذاعة "НВ" :"نعمل الآن مع شركاء لإخراج روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو على الأقل لتقليص دورها هناك وإخراج جميع الروس من المناصب الرئيسية التي يشغلونها في الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا" ، لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. بدعم من القوات المسلحة للاتحاد الروسي، يقوم جيشا جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بشن الهجوم. وشدد الرئيس الروسي على أنه لا يوجد حديث عن احتلال أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073049_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a72ba3e9416b3e84b54bd28d83b0728f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

مسؤولة أوكرانية: كييف تعمل على إخراج روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

13:55 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 13:57 GMT 27.03.2022)
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
قالت إيلينا زركال، مستشارة وزير الطاقة الأوكراني، إن أوكرانيا تعمل مع شركائها على إخراج روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت زركال عبر إذاعة "НВ" :"نعمل الآن مع شركاء لإخراج روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو على الأقل لتقليص دورها هناك وإخراج جميع الروس من المناصب الرئيسية التي يشغلونها في الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا" ، لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. بدعم من القوات المسلحة للاتحاد الروسي، يقوم جيشا جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بشن الهجوم. وشدد الرئيس الروسي على أنه لا يوجد حديث عن احتلال أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала