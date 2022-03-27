https://arabic.sputniknews.com/20220327/مستشارة-وزير-الطاقة-الأوكراني-كييف-تعمل-على-إخراج-روسيا-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1060528640.html
مسؤولة أوكرانية: كييف تعمل على إخراج روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مسؤولة أوكرانية: كييف تعمل على إخراج روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
قالت إيلينا زركال، مستشارة وزير الطاقة الأوكراني، إن أوكرانيا تعمل مع شركائها على إخراج روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T13:55+0000
2022-03-27T13:55+0000
2022-03-27T13:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقالت زركال عبر إذاعة "НВ" :"نعمل الآن مع شركاء لإخراج روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو على الأقل لتقليص دورها هناك وإخراج جميع الروس من المناصب الرئيسية التي يشغلونها في الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا" ، لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. بدعم من القوات المسلحة للاتحاد الروسي، يقوم جيشا جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بشن الهجوم. وشدد الرئيس الروسي على أنه لا يوجد حديث عن احتلال أوكرانيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مسؤولة أوكرانية: كييف تعمل على إخراج روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
13:55 GMT 27.03.2022 (تم التحديث: 13:57 GMT 27.03.2022)
قالت إيلينا زركال، مستشارة وزير الطاقة الأوكراني، إن أوكرانيا تعمل مع شركائها على إخراج روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت زركال عبر إذاعة "НВ" :"نعمل الآن مع شركاء لإخراج روسيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو على الأقل لتقليص دورها هناك وإخراج جميع الروس من المناصب الرئيسية التي يشغلونها في الأمانة العامة
للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنكيل والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ "نزع السلاح ونزع السلاح من أوكرانيا" ، لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تقصف فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية. بدعم من القوات المسلحة للاتحاد الروسي، يقوم جيشا جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بشن الهجوم. وشدد الرئيس الروسي على أنه لا يوجد حديث عن احتلال أوكرانيا.