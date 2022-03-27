https://arabic.sputniknews.com/20220327/نجيب-ساويرس-يرد-لأول-مرة-على-واقعة-رمي-الدولارات-على-المشجعين-خلال-مباراة-مصر-والسنغال-1060543804.html
نجيب ساويرس يرد لأول مرة على واقعة "رمي الدولارات" على المشجعين خلال مباراة مصر والسنغال
نجيب ساويرس يرد لأول مرة على واقعة "رمي الدولارات" على المشجعين خلال مباراة مصر والسنغال
رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على واقعة "رمي الدولارات" في استاد القاهرة الدولي على المشجعين، عقب فوز المنتخب المصري على نظيره السنغالي. 27.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-27T21:14+0000
2022-03-27T21:14+0000
2022-03-27T21:14+0000
أخبار مصر الآن
نجيب ساويرس
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجيب ساويرس، وهو يرمى أشياء على الجماهير من المقصورة الرئيسية للملعب، وقال البعض إنه يرمى دولارات.ولاقى الفيديو رواجا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل ساويرس يرد على التكهنات عبر حسابه على تويتر، قائلا: "اللى كان نفسه إني أكون بوزع فلوس فى الماتش يخش ينام ويحلم تاني".ونجح المنتخب المصري خلال هذه المباراة، في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب للقاء الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022، على استاد القاهرة، بهدف دون مقابل أحرزه محمد صلاح.وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج "الفراعنة" إلى الفوز أو التعادل، أو حتى الهزيمة بفارق هدف غير 1 - 0، لبلوغ مونديال قطر 2022.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, نجيب ساويرس
نجيب ساويرس يرد لأول مرة على واقعة "رمي الدولارات" على المشجعين خلال مباراة مصر والسنغال
رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على واقعة "رمي الدولارات" في استاد القاهرة الدولي على المشجعين، عقب فوز المنتخب المصري على نظيره السنغالي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجيب ساويرس، وهو يرمى أشياء على الجماهير من المقصورة الرئيسية للملعب، وقال البعض إنه يرمى دولارات.
ولاقى الفيديو رواجا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل ساويرس يرد على التكهنات عبر حسابه على تويتر، قائلا: "اللى كان نفسه إني أكون بوزع فلوس فى الماتش يخش ينام ويحلم تاني".
ونجح المنتخب المصري خلال هذه المباراة، في تحقيق الفوز في لقاء الذهاب للقاء الحاسم بتصفيات كأس العالم 2022، على استاد القاهرة، بهدف دون مقابل أحرزه محمد صلاح
.
وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في السنغال، إذ يحتاج "الفراعنة" إلى الفوز أو التعادل، أو حتى الهزيمة بفارق هدف غير 1 - 0، لبلوغ مونديال قطر 2022.