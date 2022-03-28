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آبي أحمد يلتقي برئيس جيبوتي في أديس أبابا
آبي أحمد يلتقي برئيس جيبوتي في أديس أبابا
بحث رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مع الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، اليوم الاثنين، في ‏العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عددا من القضايا الثنائية... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T12:57+0000
2022-03-28T12:57+0000
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ومن بين القضايا الخاصة التي ناقشها الطرفان، تعزيز العلاقات الاقتصادية التي تعزز التجارة، والاستثمارات الزراعية، وتطوير البنية التحتية المشتركة، والسياحة، والطاقة، بالإضافة إلى مجالات أخرى، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.وأفادت الوكالة الإثيوبية أن الزعيمين سيواصلان استكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك خلال مدة زيارة الرئيس الجيبوتي لإثيوبيا.وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على "تويتر" أن "العلاقات بين بلاده وجيبوتي علاقات تاريخية واسعة القاعدة، إنها ليست علاقات جوار فحسب، بل علاقات عائلية، وأنا ملتزم بالاستفادة من الأسس القائمة لتحقيق الازدهار المتبادل".من ناحيته، هنأ الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، على "الطابع المميز للعلاقات بين بلديهما"، وأشاد "بالإرادة السياسية في جذور التكامل الناجح بين البلدين". وقال جيله في بيان رسمي: "نحن فخورون بصورة نموذج التكامل الذي يشكل اليوم ترادفا بين جيبوتي وإثيوبيا".
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أخبار إثيوبيا, جيبوتي, العالم

آبي أحمد يلتقي برئيس جيبوتي في أديس أبابا

12:57 GMT 28.03.2022
© AP Photo / Themba Hadebeرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2022
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد
© AP Photo / Themba Hadebe
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بحث رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مع الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، اليوم الاثنين، في ‏العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عددا من القضايا الثنائية والإقليمية.‏
ومن بين القضايا الخاصة التي ناقشها الطرفان، تعزيز العلاقات الاقتصادية التي تعزز التجارة، والاستثمارات الزراعية، وتطوير البنية التحتية المشتركة، والسياحة، والطاقة، بالإضافة إلى مجالات أخرى، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وأفادت الوكالة الإثيوبية أن الزعيمين سيواصلان استكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك خلال مدة زيارة الرئيس الجيبوتي لإثيوبيا.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على "تويتر" أن "العلاقات بين بلاده وجيبوتي علاقات تاريخية واسعة القاعدة، إنها ليست علاقات جوار فحسب، بل علاقات عائلية، وأنا ملتزم بالاستفادة من الأسس القائمة لتحقيق الازدهار المتبادل".
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من ناحيته، هنأ الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيله، رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، على "الطابع المميز للعلاقات بين بلديهما"، وأشاد "بالإرادة السياسية في جذور التكامل الناجح بين البلدين".
وقال جيله في بيان رسمي: "نحن فخورون بصورة نموذج التكامل الذي يشكل اليوم ترادفا بين جيبوتي وإثيوبيا".
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