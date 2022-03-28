https://arabic.sputniknews.com/20220328/ارتفاع-الأسهم-الأمريكية-مع-تراجع-عائدات-النفط-والسندات-ما-يهدأ-بعض-مخاوف-التضخم-1060590685.html

ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تراجع عائدات النفط والسندات ما يهدأ بعض مخاوف التضخم

ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تراجع عائدات النفط والسندات ما يهدأ بعض مخاوف التضخم

ارتفعت الأسهم الأمريكية على نطاق واسع للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الاثنين، بعد أن تراجعت أسعار النفط وتراجعت عوائد سندات الخزانة، مما خفف بعض مخاوف... 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T22:01+0000

2022-03-28T22:01+0000

2022-03-28T22:01+0000

البورصة الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية

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نيويورك - سبوتنيك. وأغلقت مؤشرات الأسهم الثلاثة في وول ستريت؛ "إس وبي 500" و"داو جونز الصناعي" و"ناسداك" - مرتفعة بنسبة 0.8٪ في المتوسط.وارتفع مؤشر ناسداك، الذي يضم أكبر الأسماء التكنولوجية في العالم، بما في ذلك أمازون وآبل ونتفليكس وغوغل، بأكثر من 1 ٪ من تلقاء نفسه لقيادة المكاسب.وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، والتي تعمل كمؤشر على "التضخم الحقيقي"، بنسبة 1.2٪.في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط بنسبة 7٪ في الجلسة الرسمية يوم الاثنين، كرد فعل لإغلاق الصين لمركزها المالي في شنغهاي بسبب مخاوف من كوفيد-19.حذر بعض محللي الأسهم من أن التداول في وول ستريت قد يظل متقلبًا هذا الأسبوع مع انتظار المستثمرين لخطابات متعددة حول الاقتصاد والسياسة النقدية من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، قبل تقرير الوظائف الأمريكية المهم للغاية يوم الجمعة لشهر مارس.ونما التضخم في الولايات المتحدة، الذي يُقاس بمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، بنسبة 7.0٪ في عام 2021، و7.9٪ خلال العام حتى فبراير - وكلاهما في أسرع حالاتهما منذ أربعة عقود. ويفوق توسع مؤشر أسعار المستهلك النمو الاقتصادي بنسبة 5.7٪ العام الماضي والمتوقع أن يبلغ 2.8٪ هذا العام.وتعهد الاحتياطي الفيدرالي، الذي لا يتجاوز معدل تحمله للتضخم 2٪ سنويًا، بإعادة التضخم إلى هدفه بسلسلة من زيادات الأسعار حتى عام 2023.

https://arabic.sputniknews.com/20220106/الأسهم-الأمريكية-تغلق-على-انخفاض-حاد-1054990476.html

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