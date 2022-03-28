https://arabic.sputniknews.com/20220328/البيت-الأبيض-أسعار-الطاقة-والغذاء-ترتفع-في-الولايات-المتحدة-بسبب-أحداث-أوكرانيا---1060581050.html
البيت الأبيض: أسعار الطاقة والغذاء ترتفع في الولايات المتحدة بسبب أحداث أوكرانيا
البيت الأبيض: أسعار الطاقة والغذاء ترتفع في الولايات المتحدة بسبب أحداث أوكرانيا
أكد البيت الأبيض أن زيادة في تكلفة الغذاء والطاقة في الولايات المتحدة جاءت بسبب الوضع في أوكرانيا. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T16:53+0000
2022-03-28T16:53+0000
2022-03-28T16:53+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وقالت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، سيسيليا روز: "نتوقع أن يؤدي هذا إلى ضغط أسعار إضافي خلال العام المقبل"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.وبحسب روز، فإن التطورات في أوكرانيا "من المرجح أن تكون عاملاً في رفع أسعار الطاقة والغذاء بشكل أكبر". وأضافت أن "هذا بدوره يمكن أن يزيد التضخم في البلاد".وقالت روز إن البيت الأبيض سينقح افتراضاته الاقتصادية في وقت لاحق من العام، مع الأخذ بالاعتبار الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على التضخم.وقالت روز إنه في تشرين الثاني/نوفمبر، يفترض البيت الأبيض أن الضغوط التضخمية ستخف وسيبدأ الاقتصاد في العودة إلى طبيعته حيث بدأت ضغوط سلسلة التوريد في التراجع وتراجع الدعم المالي للاقتصاد وبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/البيت-الأبيض-بايدن-لا-يدعو-لتغيير-النظام-في-روسيا-1060501333.html
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العالم
البيت الأبيض: أسعار الطاقة والغذاء ترتفع في الولايات المتحدة بسبب أحداث أوكرانيا
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أكد البيت الأبيض أن زيادة في تكلفة الغذاء والطاقة في الولايات المتحدة جاءت بسبب الوضع في أوكرانيا.
وقالت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، سيسيليا روز: "نتوقع أن يؤدي هذا إلى ضغط أسعار إضافي خلال العام المقبل"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
وبحسب روز، فإن التطورات في أوكرانيا "من المرجح أن تكون عاملاً في رفع أسعار الطاقة والغذاء بشكل أكبر". وأضافت أن "هذا بدوره يمكن أن يزيد التضخم في البلاد".
وقالت روز إن البيت الأبيض سينقح افتراضاته الاقتصادية في وقت لاحق من العام، مع الأخذ بالاعتبار الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على التضخم.
وقالت روز إنه في تشرين الثاني/نوفمبر، يفترض البيت الأبيض أن الضغوط التضخمية ستخف وسيبدأ الاقتصاد في العودة إلى طبيعته حيث بدأت ضغوط سلسلة التوريد في التراجع وتراجع الدعم المالي للاقتصاد وبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.