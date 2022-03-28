https://arabic.sputniknews.com/20220328/الدفاع-الروسية-إسقاط-5-مقاتلات-حربية-و19-مسيرة-وتدمير-36-منشأة-عسكرية-أوكرانية-1060549298.html
الدفاع الروسية: إسقاط 5 مقاتلات حربية و19 مسيرة وتدمير 36 منشأة عسكرية أوكرانية
الدفاع الروسية: إسقاط 5 مقاتلات حربية و19 مسيرة وتدمير 36 منشأة عسكرية أوكرانية
أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف خلال إفادة صحفية أن أكثر من 1700 دبابة ومدرعة أوكرانية وأكثر من 300 طائرة مسيرة دمرت منذ بدء... 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T07:23+0000
2022-03-28T07:23+0000
2022-03-28T07:50+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
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وقال الناطق: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 308 مسيرات و1713 دبابة وعربة ومدرعة قتالية و170 راجمة صواريخ و715 مدفعا ميدانيا وهاون إضافة إلى 1557 قطعة عسكرية أخرى". وتابع كوناشينكوف قائلا: "خلال يوم 27 مارس، شنت القوات الجوية ضربات على 36 منشأة عسكرية في أوكرانيا ودمرتها، بينها موقعا قيادة ونظامان للصواريخ المضادة للطائرات وراجمة صواريخ وثلاثة مستودعات للذخيرة ومستودعين للوقود". وأضاف قائلا "أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية أربع طائرات من طراز "سو- 24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق منطقة تشرنيغوف، اثنتان منها في منطقة ريبكا واثنتان في منطقة غورودنيا، كما تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" بالقرب من كراماتورسك في منطقة دونيتسك".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع الروسية: إسقاط 5 مقاتلات حربية و19 مسيرة وتدمير 36 منشأة عسكرية أوكرانية
07:23 GMT 28.03.2022 (تم التحديث: 07:50 GMT 28.03.2022)
أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف خلال إفادة صحفية أن أكثر من 1700 دبابة ومدرعة أوكرانية وأكثر من 300 طائرة مسيرة دمرت منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.
وقال الناطق: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 308 مسيرات و1713 دبابة وعربة ومدرعة قتالية و170 راجمة صواريخ و715 مدفعا ميدانيا وهاون إضافة إلى 1557 قطعة عسكرية أخرى". وتابع كوناشينكوف قائلا: "خلال يوم 27 مارس، شنت القوات الجوية ضربات على 36 منشأة عسكرية في أوكرانيا ودمرتها، بينها موقعا قيادة ونظامان للصواريخ المضادة للطائرات وراجمة صواريخ وثلاثة مستودعات للذخيرة ومستودعين للوقود". وأضاف قائلا "أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية أربع طائرات من طراز "سو- 24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق منطقة تشرنيغوف، اثنتان منها في منطقة ريبكا واثنتان في منطقة غورودنيا، كما تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" بالقرب من كراماتورسك في منطقة دونيتسك".
وتواصل القوات المسلحة الروسية،
منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.